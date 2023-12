Los Angeles Chargers demite o técnico Brandon Staley após fiasco do Thursday Night Football

euna quinta-feira, o Carregadores de Los Angeles perdeu por 63 a 21 contra o Invasores de Las Vegas em uma derrota histórica para a franquia. Nem mesmo quando estavam em San Diego os Chargers perderam por uma margem tão grande. Na verdade, a maior perda que enfrentaram foi quando jogaram pela primeira vez no time de Los Angeles. Que coincidentemente foi uma derrota por 51-10 contra o Raiders de Oakland. A liderança do Chargers viu tudo o que precisava para tomar uma decisão na manhã de sexta-feira. Não demorou muito para decidirem pelo treinador Brandon Staley ser demitido do time. A equipe também anunciou o gerente geral Tom Telesco também foi demitido de seu cargo.

Os Chargers têm um treinador interino e um novo GM?

Após o anúncio da equipe, eles não nomearam ninguém como técnico interino da equipe e agradeceram ao bot Staley e Telesco pelo trabalho dentro da instituição. Não é apenas a perda por uma grande margem, é a forma como os Chargers perderam que custou o emprego ao treinador e ao GM. No intervalo, o time já estava perdendo por 42 a 0, quando o analista de estúdio Richard Sherman sugeriu que o técnico precisava ser demitido naquele momento. Mas a equipe esperou até o dia seguinte para fazer o anúncio. Telesco também foi GM da equipe nos últimos 11 anos, que também incluiu muitos anos em San Diego.

O proprietário do Chargers, Dean Spanos, disse o seguinte sobre as recentes demissões: “Quero agradecer a Tom e Brandon por seu trabalho árduo, dedicação e profissionalismo, e desejo a ambos e suas grandes famílias nada além do melhor. Essas decisões nunca são fáceis, nem são algo que considero levianamente – especialmente quando você considera o número de pessoas que impactam. No entanto, claramente não estamos onde esperamos estar e precisamos de uma nova visão. Não fazer nada em nome da continuidade não era um risco, eu estava dispostos a aceitar. Nossos torcedores passaram por tantos altos e baixos e jogos disputados. Eles merecem mais. Francamente, eles ganharam mais. Construir e manter um programa do calibre do campeonato continua sendo nosso objetivo final. E reimaginar como alcançamos esse objetivo começa hoje.”