Los Angeles Chargers saiu sem quarterback titular – Quem substituirá Justin Herbert?

Ba sorte continua para o Carregadores de Los Angeles. O time não apenas perdeu seus últimos cinco jogos, caindo para 5-8 e mais longe da pós-temporada, mas agora perdeu seu zagueiro titular, Justin Herbert.

Treinador principal Brandon Staley a equipe teve um início de temporada regular encorajador, com 3-1. No entanto, eles perderam força até serem rebaixados para o terceiro lugar na Divisão Oeste da AFCmuito longe da disputa para entrar na próxima fase do torneio.

Como se não bastasse, no domingo, na derrota por 7 a 24 para o Denver Broncos, Herbertoquebrou o dedo indicador da mão direita e teve que abandonar o jogo, cedendo seu lugar para Easton Varaformado pelo estado de Dakota do Norte em seu quinto ano como profissional.

Agora o Carregadores colocaram Herberto na reserva lesionada, e relatos de fontes da equipe dizem que ele será submetido a uma cirurgia que o deixará afastado pelo resto da temporada.

Stick terá que tomar as rédeas da equipe

A mudança forçou Staley nomear Grudar como titular do Thursday Night Football. Grudar jogará apenas sua segunda partida como profissional, e será sua primeira partida como titular.

Apesar de tudo, Treinador Staley mostrou toda a sua confiança em seu novo sinalizador, que ele disse ter tido crescimento extraordinário como zagueiro.

“Mecanicamente, jogar a bola com precisãoacho que ele realmente desenvolveu aquele sentimento de: ‘Ei, é isso que minha base precisa ser, é aqui que meus ombros precisam estar'”.Staley disse à mídia ao relatar a situação.

Ele destacou que Grudar tem grande consistência no passe, o que demonstrou nos minutos que jogou contra Denver. “Achei que você o tivesse visto realmente dirigindo a bola de futebol – jogando-a com toque, realmente dirigindo em alguns desses intervalos”, Staley observado.

O que a equipe pensa

Ataque defensivo Sebastian Joseph-Dia apoiou totalmente seu treinador e seu novo quarterback. “Não tenho nada além de total confiança em Easton Vara“, ele disse ao site da equipe.

“Os olhares que ele nos dá semana após semana (na equipe de olheiros) são incríveis. confianteele está equilibrado, conhece o ataque como a palma da sua mão”, explicou Dia de José.

Tackle esquerdo Rashawn Slater destacado Gravetos calma em momentos de pressão. “Nós o vemos diariamente na prática, sabemos do que se trata. Não foi nenhum pânico ou algo assim”, o jogador explicou.

Ele admitiu que Grudar é muito diferente de Herbertomas também disse que eles compartilham “muita resistência, o mesmo foco, atenção aos detalhes. Isso é algo que sempre notei nele; ele é igualmente detalhista. Isso sempre se destacou para mim.”

O Carregadores terão uma agenda difícil no último mês da temporada regular: eles visitarão o Invasores de Las Vegas na Semana 15, então hospede o Notas de búfalofaça uma visita ao Broncose fechar contra a defesa Super Bowl campeão, o Chefes de Kansas City.