Los Angeles Lakers é o favorito para conseguir a estrela do Atlanta Hawks por US$ 114 milhões, segundo relatos

Los Angeles Lakers já sabemos que precisam de algum jogador super estrela que possa ajudar o time a melhorar nesta temporada. Existem algumas opções sendo consideradas atualmente, mas uma das mais apreciadas é Dejounte Murray, do Atlanta Hawks. Embora Zach LeVine tenha sido um dos principais alvos ultimamente, Murray acaba de ser revelado como outra forte opção pelo insider da NBA, Shams Charania. LaVine tem um salário muito maior que Murray, o que torna o jogador dos Hawks a opção mais lógica para o Lakers. Com um contrato de US$ 120 milhões e ainda quatro anos pela frente, Murray tem uma prorrogação que só entrará em vigor na próxima temporada. Todos esses fatores são levados em consideração GM do Lakers, Rob Pelinka.

Quem poderia sair em troca de Murray?

A desvantagem dessa troca potencial é que os Hawks não aceitarão qualquer jogador para Dejounte Murray. Caso eles aceitem a ideia, o plano é pedir a ninguém menos que Austin Reaves como parte desse comércio potencial. Embora o Lakers ainda esteja indeciso sobre o que fazer, Reaves rapidamente se tornou o favorito dos fãs em Los Angeles. As pessoas que o apoiaram nestes anos não ficarão felizes se ele for usado como cartão colecionável para trazer qualquer outro jogador para o time. Mas, por outro lado, Reaves é um dos poucos jogadores que faz sentido em uma troca potencial por Murray.

Dejounte está atualmente com 27 anos e jogando sua segunda temporada com os Hawks. Na época em que jogou pelo San Antonio Spurs, o armador teve um desempenho de nível All-Star, mas não conseguiu brilhar da mesma maneira com o Hawks. Além disso, a equipe técnica do Atlanta não conseguiu colocar Murray e Trae Young como provavelmente desejavam quando ele chegou. Apesar disso, Murray ainda joga em alto nível, com média de 20,2 pontos, 5,3 assistências, 4,5 rebotes e 1,6 roubadas de bola por jogo. Ele também está arremessando 37,4% em 30 partidas nesta temporada.