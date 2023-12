Los Angeles Lakers pendura faixa para o campeonato do NBA In-Season Tournament em meio a críticas

Tele Torneio da temporada da NBA foi exatamente como a liga esperava. Os jogadores estavam engajados e as equipes eram ultracompetitivas, fazendo com que os torcedores mudassem seus pontos de vista iniciais sobre o formato.

Mas mesmo que todos os envolvidos levassem isso a sério, ainda havia dúvidas sobre como o vencedor lidaria com o fato de ser o campeão inaugural. Damian Lillard do Milwaukee Bucks havia mencionado antes das semifinais que seu o foco estava no dinheiroe que ele “não esperaria um banner“.

Lakers estreia seu estandarte do torneio na temporada

O Bucks não acabou ganhando, o Los Angeles Lakers fez. E embora Lillard não ache que isso mereça uma bandeira, a franquia Lakers merece. Na noite de segunda-feira, o Laker revelou o banner da edição especial na arena deles.

O banner é diferenciado dos demais Campeonato da NBA uns, então não é como se os Lakers estivessem agindo como se isso contasse o mesmo. Mas fãs nas redes sociais não concordaram com a decisão.

Os fãs reagem ao banner IST do Lakers.Twitter

Com o torneio da temporada concluído e limpo, o Lakers agora volta sua atenção para alcançar o Finais da NBA. Eles se sentam 8º lugar no Conferência Oeste no 15-11.