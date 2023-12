Lua Fria 2023: Quando é a última Lua Cheia do Ano?

AÀ medida que o ano chega ao fim, os observadores do céu podem antecipar a visão encantadora da última lua cheia de 2023. Conhecida como a Lua Friaeste espetáculo celestial enfeitará o céu noturno às 19h33 horário do leste dos EUA em 26 de dezembro.

Posicionado na fronteira entre o sudoeste Gêmeos e sudeste de Auriga, ficará cerca de 13,5 abaixo de Capella, a estrela mais brilhante de Cocheiro.

O Lua cheia carrega vários nomes, cada um refletindo observações culturais, agrícolas e naturais distintas. Em dezembroganha o apelido “Lua Fria” evocando o frio do inverno.

Outras luas cheias

Esta tradição de nomear Luas Cheias se estende ao longo do ano, com títulos como Lua Lobo (Janeiro), Lua de neve (fevereiro) e Lua Morango (junho), simbolizando mudanças sazonais e eventos naturais.

Notavelmente, alguns Luas Cheias obter designações adicionais. A “Super Lua” ocorre quando o Lua cheia alinha-se com seu perigeu lunar, parecendo maior e mais luminoso.

A “Lua Azul” é o segundo Lua cheia em um mês com dois Luas Cheias. O “Lua cheia,” normalmente em setembro, ajuda os agricultores com luar prolongado para a colheita.

Enquanto 2023 se despede, marque em seus calendários para o Lua Fria e desfrute da beleza celestial que cativou a imaginação humana durante séculos.

Qual é o folclore da lua fria?

O Lua Friadezembro Lua cheia, tece seu próprio fio no folclore e nas tradições. À medida que o frio do inverno aumenta, este evento lunar está impregnado de mística e significado simbólico em todas as culturas.

Em Americano nativo tradições, alinha-se com uma época de frio e escassez, enfatizando a resiliência. No Hemisfério nortecoincide com as noites mais longas, evocando introspecção e renovação.

O Lua Fria convida à contemplação, uma musa celestial que sussurra histórias sobre a hibernação da estação e a promessa de um eventual renascimento, tecendo uma narrativa atemporal na tapeçaria do folclore celestial.