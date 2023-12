FWorms, atacante do Barcelona Luis Suarez vai se reunir com Lionel Messi nos Estados Unidos após assinar oficialmente contrato com a franquia MLS Inter Miami.

O jogador de 36 anos, que recentemente deixou o time brasileiro Guildaoptou por renovar sua parceria mortal com seu amigo próximo Messi depois de passarem cinco anos juntos no Camp Nou.

Lionel Messi vai a um supermercado comum em Miami, surpreendendo trabalhadores e clientes

No início desta semana, MARCA informou que as negociações estavam avançando e deu uma ideia do que poderia ser incluído em seu contrato com Clube de David Beckham. Foi relatado por Fabrizio Romano que houve um acordo verbal entre o clube de Miami e o atacante.

E agora é oficial que Suárez assinou um contrato para toda a temporada de 2024, que começará em março.

Suarez se reuniu com amigos do Barcelona

Inter Miami anunciou o acordo em uma postagem no X, antigo Twitter, com a legenda: “Bem-vindo Luis Suarez, ao sonho de Miami”.

Junto com o anúncio, o clube postou uma foto de quatro jovens jogadores de sua academia vestindo as camisas do Suárez, Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

O quarteto será reunido pela primeira vez desde que jogou pelos gigantes catalães na LaLiga, o que apenas sublinha o tremendo aumento da reputação da MLS aos olhos dos jogadores de futebol de classe mundial.

O atacante, que também atuou pelo Liverpool antes de entrar Barcelona e depois Atletico Madrid em uma carreira ilustre, diz estar entusiasmado com a perspectiva de uma nova carreira na América do Norte.

Inter Miami em êxtase com a contratação de Suárez

“Estou muito feliz e animado para enfrentar este novo desafio com o Inter Miami”, Suárez disse ao site oficial do clube. “Mal posso esperar para começar e estou pronto para trabalhar para tornar realidade o sonho de ganhar mais títulos com este grande clube.

“Estou otimista sobre o que podemos alcançar juntos com nossa ambição compartilhada. Darei tudo de mim para levar alegria a esses grandes torcedores de quem tanto ouvi falar enquanto uso as cores do Inter Miami e estou ansioso para me reunir com grandes amigos e jogadores. Também estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e treinadores.”

Inter Miami sócio David Beckham disse que estava “encantado” em convencer Suárez para se juntar ao projeto, enquanto o diretor-gerente Jorge Mas descreveu o icônico internacional uruguaio como uma adição de “classe mundial” ao seu elenco.

Suarez chega a Miami a título gratuito e em excelente forma, apesar de se aproximar dos últimos anos de carreira. Ele foi coroado o melhor jogador e artilheiro do Brasileirão graças à marca de 26 gols e 17 assistências em 53 partidas, ajudando Guilda ganhe o Campeonato Gacho e Taça dos Vencedores das Taças Gacha.