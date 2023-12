Luis Suarez e Inter Miami chegam a acordo verbal: Messi e Beckham convencem o uruguaio

Inter Miami está prestes a colocar no papel o contrato do atacante uruguaio, ex-de Barcelona, Luis Suarez.

Depois de alguns dias atrás dissemos que as negociações estavam indo bem, inclusive havia rumores de qual poderia ser o contrato que ele teria com David Beckhamclube, Fabricio Romano informou que já existe um acordo verbal entre o clube de Miami e o atacante.

David Beckham’s emociona fãs com treino matinal ‘erótico’

Luis Suarez fechou, junto com Beckham e Leão Messi o acordo informalmente para jogar em MLS.

“Luis Suarez para Inter Miami, tudo pronto para ser selado e anunciado: vamos lá! Contrato pronto após acordo verbal alcançado há um mês: contrato de um ano para Suárez. O acordo também incluirá a opção de mais uma temporada. Messi e Suárezjuntos novamente”, diz o tweet do jornalista.

Contrato de Luis Suárez com o Inter Miami

Como escrevemos há alguns dias e conforme relatado pelo Miami Herald, Suárez já tem tudo acertado com a equipe da MLS.

“O acordo é iminente, mas Suárez ainda não assinou com Inter Miami porque Guilda ainda tem seu final de temporada fora de casa contra Fluminense esta semana”, escreveu o meio de comunicação.

“Suárez espera-se que assine um contrato de um ano e o clube usará o Targeted Allocation Fund (TAM) para manter seu salário abaixo do limite do jogador franqueado.

A referida mídia também afirma que Luis Suarez poderia preencher uma das três vagas de Jogador Designado do time, destinadas a jogadores com salários acima de US$ 651 mil, limite estabelecido em 2023.

Embora existam outras fórmulas para o atacante não ocupar essa vaga e sim se conseguir ultrapassar esse limite. Por exemplo, a taxa chamada Targeted Allocation Money, onde ele receberia um salário menor, mas teria uma espécie de bônus contratual.