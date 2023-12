Luis Suarez para o Inter Miami: Quando será a apresentação e quando ele fará sua estreia?

Inter Miami não teve sua melhor temporada em 2023 após não conseguir chegar aos playoffs, mas a chegada de Luis Suarez fazer parceria com Lionel Messi novamente causará algum medo em seus rivais sobre seu potencial sucesso futuro.

A equipe, de propriedade David Beckham e Jorge Massaiu mais cedo do que o esperado para as férias pós-temporada, com seu último jogo voltando no dia 11 de novembro. Mas eles já estão ansiosos para ver até onde podem ir na próxima temporada com a captura de Suárez.

Ciro, filho de Lionel Messi, marca um gol incrível de backflipParker Johnson

A franquia da MLS anunciou a contratação do atacante de 36 anos na sexta-feira em suas contas oficiais nas redes sociais e planeja apresentá-lo à mídia.

Ao se unir à seleção americana, Suárez se reunirá com três ex-companheiros do Barcelona com quem conquistou a histórica tripla em 2014-15: Jordi Alba, Sergio Busquets e Messi, vencedor da Copa do Mundo.

E não demorará muito para que o uruguaio incendeie o Estádio DRV PNK com sua malandragem após ingressar no Guildaonde marcou 17 gols e deu 11 assistências nesta temporada.

Quando Luis Suarez fará sua estreia?

MLS só retorna em fevereiro, cerca de três meses após a contratação de Suárez. Porém, os torcedores não precisarão esperar tanto para ver o atacante em ação, já que o time da Flórida tem vários amistosos pela frente.

Eles estão escalados para enfrentar o time da Saudi Pro League Al-Hilal na Kingdom Arena, na Arábia Saudita, no dia 29 de janeiro. É o clube onde seu ex-companheiro Neymar joga, embora não jogue devido a lesão. Eles também assinaram Yassine ‘Bono’ Bounou, Ruben Neves e Kalidou Koulibaly na janela de transferências de verão.

Inter Miami então retornará para jogar contra Al-Nassr de Cristiano Ronaldoum evento muito aguardado, pois renova o Messi-Ronaldo rivalidade, que será disputada no dia 1º de fevereiro.

Eles também viajarão para o Japão, onde enfrentarão o time local Vissel Kobe em 7 de fevereiro. Eles fecham a pré-temporada em casa contra Clube de infância de Messi, Newell’s Old Boys.

Inter Miami primeiro MLS com o ex-quarteto do Barça – e também liderado pelo ex-técnico do Barça Gerardo ‘Tata’ Martino – será em 21 de fevereiro de 2024 contra Lago Salgado Verdadeiro.