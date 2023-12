Luis Suárez se despede do Grêmio: Aposentadoria ou Inter Miami? A decisão que Messi espera ansiosamente

Luis Suarez agora está livre para participar Leão Messi e Inter Miami de David Beckham.

O atacante uruguaio se despediu de seu atual Guilda torcedores no estádio Arena com o gol da vitória, que desencadeou uma comemoração especial, com aplausos de pé, máscaras de Lucha e cantos emocionantes.

Acompanhado da esposa e dos filhos, o momento se tornou uma despedida emocionante. Além disso, foi exibido um vídeo no telão gigante, que mostrava os destaques da carreira de Surez em seu atual clube.

O comercial de Lionel Messi que emocionou o mundo do futebol

O uruguaio fecha assim um capítulo em meio a rumores de que poderia se juntar ao amigo Leo Messi no Inter Miami. Luis Surez o contrato com a seleção brasileira termina em dezembro de 2023, portanto, a partir de 1º de janeiro de 2024, ele será agente livre, o que significa que poderá negociar com o clube de sua preferência.

Isto é confirmado por Fabricio Romanoque em um tweet recente afirmou que Inter Miami iniciará contato com o Pistolero para tentar fechar sua possível contratação, antes do início da temporada 2024 da MLS.

“Inter Miami está determinado a fechar o negócio com Luis Suarez nas próximas semanas quando ele partir Guilda como agente livre. ‘Vamos sentir falta dele, com certeza. Ele era muito querido por todos. Ele está indo embora…’, confirma Guilda treinador Renato Gaúcho“, romano escreveu.

Suárez continua mostrando sua classe aos 36 anos, como pode ser visto em seus números em Guilda. O atacante fez 51 partidas, marcou 23 gols e deu 17 assistências.

Aposentadoria?

Embora pareça que ele vai acabar em Inter Miami, Luis Suarez também poderia decidir se aposentar. Suárez a mudança para a MLS permanece incerta, deixando fãs e especialistas aguardando ansiosamente sua decisão.

Inter Miami esperanças de um reencontro dos sonhos entre Lionel Messi e Luis Suárez pode estar em dúvida após indícios de uma possível aposentadoria, de acordo com Goal.