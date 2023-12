Luka Doncic cai 50, chega a 10 mil pontos e pergunta a Phoenix “de quem é a casa?”

Luka Doncic marcou 50 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Fênix Sóis (128-114) no Natal. O guarda do Mavs também fez história ao marcar 10.000 pontos na carreira em apenas 358 jogos (7º mais rápido de todos os tempos). Ele também superou o do Lakers Lebron James no marco, levando-o de volta ao 10º lugar de todos os tempos.

Luka Doncic puniu seus treinadores após fazer um chute impossível

Depois de acertar uma cesta de três pontos a poucos metros do logotipo do Suns, ele correu de volta e perguntou à multidão do Phoenix: “Casa de quem?!”

Doncic está em pleno ‘modo besta’, saindo de um triplo-duplo de 39 pontos em San Antonio em seu último jogo no domingo. O guarda esloveno já está defendendo a disputa de MVP poucos meses após o início da temporada 2023-24 da NBA.

Jogos necessários para marcar 10.000 pontos: líderes de todos os tempos Wilt Chamberlain-236 Michael Jordan – 303 Elgin Baylor-315 Kareem Abdul-Jabbar – 319 Oscar Robertson-334 George Gervin – 355 Luka Doncic – 358 Bob McAdoo-358 Rick Barry – 360 LeBron James – 368

Luka Doncic riu por último de Devin Booker

Estrela do sol Devin Booker e Doncic têm uma das maiores rivalidades da NBA, e certamente foi este último quem riu por último.

Após o jogo, perguntaram a Booker se as coisas estavam piorando para o Suns: “Não. Temos que nos recompor. E isso é por minha conta, isso é por conta do técnico, isso é por KD, Eric, todos os líderes que temos aqui para fazer certeza de que estamos mais preparados quando viermos jogar.”

Em um dos momentos mais surreais da noite, Booker foi claramente ouvido gritando com seus companheiros por não correrem de volta para a cesta após uma reviravolta: “Por que você não está correndo de volta? “