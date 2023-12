Luke Combs, enojado com um processo contra a venda de copos por fãs, envia dinheiro para ela

Lucas Pentes está rejeitando seu próprio processo de US$ 250 mil contra uma mulher da Flórida que vendia copos de US$ 20 com sua imagem – ele diz que não sabia disso e agora está tomando medidas para ajudá-la financeiramente.

O astro da música country diz que não sabia que sua equipe estava perseguindo a mulher no tribunal e, em um vídeo que postou na manhã de quarta-feira, ele diz que ficou com enjôo no estômago quando acordou com as manchetes sobre a situação dela.



Reproduzir conteúdo de vídeo





A ação foi movida em um tribunal federal de Illinois e foi encerrada Nicol Harness, que diz que estava vendendo copos Luke Combs de US$ 20 na Amazon… e ganhando apenas US$ 380 no total. Ela diz que não sabia que estava sendo processada até que sua conta na Amazon congelou e ela soube que um juiz a ordenou a pagar US$ 250 mil.

Luke diz que entrou em contato com a mulher e ela disse que não conseguia acessar US$ 5.500 em sua conta da Amazon… e ele está prometendo enviar a ela o dobro dessa quantia, que é de US$ 11 mil.

Além do mais, Luke diz que vai começar a vender seu próprio copo e dar o lucro para Nicol… porque ela sofre de insuficiência cardíaca congestiva e tem toneladas de contas médicas.

Luke diz que paga uma empresa para perseguir falsificadores em grande escala de suas mercadorias… e não tem certeza de como a pequena operação de Nicol foi envolvida no processo.

Nicol diz que começou a vender os copos este ano, depois de ir a um show de Luke Combs… e ele diz que a está convidando para um próximo show para que ele também possa se desculpar pessoalmente.