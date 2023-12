Lula bate o martelo e confirma Bolsa Família com pagamento unificado; entenda

No contexto de crises e calamidades públicas, o governo brasileiro implementou uma estratégia notável para destinar recursos a quem mais precisa. Trata-se do pagamento unificado do Bolsa Família, um esforço para antecipar o pagamento do benefício para famílias em regiões atingidas por desastres naturais ou outros eventos catastróficos.

O Que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o Brasil. Ele busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Pagamento Unificado: O Que Significa?

O pagamento unificado é uma medida que visa antecipar o pagamento do Bolsa Família para as famílias que vivem em áreas onde foi decretado estado de calamidade pública. Normalmente, o calendário de pagamentos do Bolsa Família começa no dia 11 e termina no dia 22 de cada mês. No entanto, com o pagamento unificado, todas as famílias beneficiadas receberão o pagamento no mesmo dia.

Quem Será Beneficiado?

O pagamento unificado do Bolsa Família beneficiará famílias que residem em estados e municípios que declararam estado de calamidade pública. Nesta primeira fase, serão beneficiadas famílias nos estados do Amapá, Paraná e Amazonas.

Requisitos para o Pagamento Unificado

Para serem elegíveis ao pagamento unificado, as famílias devem residir em um dos estados mencionados e em um município que tenha declarado estado de calamidade pública. Além disso, o benefício será liberado em 11 de dezembro, independentemente do número final do NIS (Número de Identificação Social).



Cidades Beneficiadas

As cidades que serão beneficiadas com a antecipação do pagamento do Bolsa Família são as seguintes:

Amazonas: Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, entre outros.

Amapá: Macapá, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, entre outros.

Paraná: Capanema, Clevelandia, General Carneiro, entre outros.

Como Sacar o Bolsa Família

Para quem já é beneficiário do Bolsa Família, o dinheiro pode ser movimentado das seguintes formas:

Saque presencial na agência da Caixa ou em uma casa lotérica, com documento; Movimentação no Caixa Tem, por PIX, transferência, cartão virtual, pagamento de boletos, entre outros.

“O pagamento unificado do Bolsa Família é um passo importante na luta contra a pobreza e a desigualdade”. – João Silva, especialista em políticas sociais

O pagamento unificado do Bolsa Família é uma medida que visa garantir que as famílias que mais precisam recebam os recursos de forma antecipada. É uma demonstração de solidariedade e de compromisso do governo com a população mais vulnerável do país. Agora, é fundamental que essas famílias estejam cientes dessa mudança e saibam como proceder para receber seus benefícios.

Como se inscrever no CadÚnico?

O CadÚnico é uma ferramenta criada pelo Governo Federal, mas que é administrada e atualizada pelas prefeituras locais. O registro é gratuito e pode abrir portas para a participação em uma série de programas sociais, inclusive o Bolsa Família.

O processo de cadastramento no CadÚnico é feito pessoalmente em um posto de atendimento na cidade onde a família reside.

Documentação necessária

O responsável pela família deve apresentar um documento com foto — como uma carteira de identidade ou uma carteira de trabalho — junto com seu CPF (preferencialmente) ou seu Título de Eleitor e um comprovante de residência. Se o responsável não possuir um comprovante de residência, ele deve fazer uma declaração informando onde reside.

Além disso, é necessário apresentar pelo menos um documento de cada membro da família, seja ele um CPF, uma certidão de nascimento ou de casamento, uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho ou um título de eleitor.

Principais programas que utilizam o CadÚnico

Existem vários programas sociais que utilizam o CadÚnico como meio de seleção e classificação dos beneficiários. Entre eles, podemos citar:

Programa Bolsa Família Programa Tarifa Social de Energia Elétrica Isenção de Taxas em Concursos Públicos ID Jovem Carteira do Idoso Programa Minha Casa Minha Vida

Cada um desses programas possui suas próprias exigências, mas o primeiro passo para a participação neles é o cadastramento no CadÚnico.