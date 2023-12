Lula é quem VAI DEFINIR o CALENDÁRIO de feriados de 2024?

Os prováveis dias para descanso dos trabalhadores no ano que vem estão definidos no calendário de feriados de 2024. Com o ano novo batendo na porta, muitos cidadãos já estão ansiosos para saber o que as datas reservarão.

Mas, quanto a isso, não se preocupe, pois, abaixo, detalharemos as datas em que os trabalhadores poderão folgar. Falaremos também sobre como o calendário de feriados de 2024 afetará o funcionamento dos serviços e comércios.

Calendário de feriados de 2024: Lula aprovará nova data?

O calendário de feriados de 2024 vem como um presente para os brasileiros. Especialmente para aqueles que esperam se programar em viagens ou para um descanso em casa mesmo.

Contudo, tendo nove oportunidades no total para relaxar e sair da rotina, infelizmente quatro deles serão o “terror” da população: cairão no sábado e no domingo. Essa é uma situação que soa até como ironia para diversos trabalhadores.

É importante ressaltar que existe uma esperança. Afinal, há a possibilidade do acréscimo no calendário: o Dia da Consciência Negra incluído como feriado nacional.

O novo feriado está aprovado no legislativo, faltando somente a sanção do presidente Lula. É ele quem oficializará a reflexão e celebração acerca da herança rica cultural afro-brasileira.

O impacto da adição ultrapassa o fato do simples feriado. Ele representa um grande passo na busca pelo reconhecido e igualdade quanto à diversidade cultural brasileira. Além do mais, oferece uma oportunidade a mais para um descanso merecido.



Calendário de feriados 2024 x pontos facultativos

Abaixo, veja como ficará o calendário 2024 de feriados:

01/01 – (segunda-feira) – Celebração da Universalidade;

29/03 – (sexta-feira) – Dia da Paixão de Cristo;

21/04 – (domingo) – Homenagem a Tiradentes;

01/05 – (quarta-feira) – Dia dos Trabalhadores;

07/09 – (sábado) – Comemoração da Independência do Brasil;

12/10 – (sábado) – Dia de Nossa Senhora Aparecida;

02/11 – (sábado) – Dia de Finados;

15/11 – (sexta-feira) – Proclamação da República;

25/12 – (quarta-feira) – Celebração do Natal.

Pontos facultativos:

24/02 – (Sexta-Feira) – Carnaval;

25/02 – (Sábado) – Carnaval;

26/02 – (Domingo) – Carnaval;

10/04 – (Quarta-Feira) – Semana Santa;

20/06 – (Quinta-Feira) – Corpus Christi;

12/12 – (Sábado) – Nossa Senhora Aparecida;

02/11 – (Sábado) – Finados;

25/12 – (Quarta-Feira) – Natal.

Funcionamento de instituições bancárias durante os períodos de feriados

Durante os períodos de feriados oficiais, quer seja municipal, estadual ou nacional, todas as instituições bancárias fecharão. Isso proporcionará um período para o descanso dos profissionais deste setor.

É relevante verificar que nos pontos facultativos bem como situações que não permitem o acesso aos bancos, ocorrerem exceções. Em contrapartida, para que fique conveniente para o cliente, canais digitais, como internet banking, operam normalmente ao longo das folgas.

Tal disponibilidade assegura acesso à serviços essenciais dos bancos. Isso permite que os cidadãos aproveitem seus feriados com toda a praticidade das transações financeiras.

Pagamento de salário que cairão nos dias de feriado à nível nacional

Para trabalhadores requisitados a laborar nos feriados nacionais, a lei garante certos direitos específicos. Comumente, paga-se em dobro, o que chamamos de “hora extra”. Contudo, o trabalhador pode receber folga em datas posteriores, de acordo com o que é estipulado por negociação sindical. Mas, caso o trabalhador labore no que são os pontos facultativos, receberá o dia normal, como é no Carnaval e na Páscoa.

Atenção! O cumprimento dos feriados é feito pelos órgãos públicos, contudo, serviços essenciais permanecem ativos inclusive nestas datas.

Em suma, o calendário de feriados de 2024 vem trazendo mudanças e possibilidade para inclusão do feriado novo. Além disso, oferecerá algumas chances para os brasileiros descansarem.