Lupita Nyong’o e Joshua Jackson andam de mãos dadas para significar novo relacionamento

Não há mais como esconder isso – poucos dias depois de eles terem feito um grande esforço para esconder seu relacionamento – Lupita Nyong’o dar Josué Jackson agora estão fora e andando de mãos dadas.

Os dois pareciam felizes e confortáveis ​​​​na terça-feira, enquanto passeavam em Joshua Tree, Califórnia.



ANTECEDENTES

Observe que ambos usavam gorro e roupas confortáveis ​​enquanto conversavam, sorriam e pareciam gostar da companhia um do outro.

Claro, as novas fotos estão muito longe de a mercearia do casal de volta a Los Angeles no início da semana.

A dupla dirigiu até um supermercado Erewhon no carro de Josh enquanto Lupita fazia o possível para se esconder no banco do passageiro. A partir daí, cada um entrou e saiu da loja separadamente antes de voltar para o carro de Josh e partir.

Foi em outubro, quando Josh e Lupita estavam vistos juntos em um show em Los Angeles. Na época, Lupita ainda estava publicamente com o namorado, Sal Masekela – ela rapidamente excluiu fotos com Sal de seu Instagram depois que as fotos do show apareceram – antes de eventualmente anunciando que eles haviam se separado.