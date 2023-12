Luta do ano de 2023 do MMA Fighting: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski 1

Os fãs de MMA não são estranhos ao ver lutas de campeão contra campeão diante deles por anos antes de vê-las fracassar cruelmente.

Georges St-Pierre x Anderson Silva.

Ronda Rousey x Cris Cyborg.

Jon Jones x Francis Ngannou (ainda há uma chance!).

Portanto, houve muita alegria quando o UFC puxou o gatilho para uma superluta entre os dois atletas mais habilidosos em todos os esportes de combate: o recém-coroado campeão dos leves, Islam Makhachev, e o indomável campeão dos penas, Alexander Volkanovski.

O momento foi perfeito. Makhachev tinha acabado de demolir Charles Oliveira, e Volkanovski – convenientemente dentro da jaula no UFC 280 por causa da dita demolição para enfrentar Makhachev depois – estava saindo de uma vitória sem dúvidas sobre o rival Max Holloway. O próximo evento do UFC 284 aconteceria na Austrália, país natal de Volkanovski. Sempre falamos em querer ver melhor a melhor luta e, no papel, Makhachev x Volkanovski foi sem dúvida o confronto de mais alto nível da história do UFC.

Fez jus ao hype.

Esta foi uma luta onde não apenas cada momento, mas cada movimento estava cheio de tensão. A multidão comeu cada segundo desta partida de xadrez de 25 minutos, a beleza das artes marciais mistas em plena exibição, com nenhum dos lutadores disposto a ceder um centímetro em qualquer faceta do jogo.

Makhachev vai para uma queda? Volkanovski mostra seu incrível equilíbrio e capacidade de reverter quase qualquer situação. Volkanovski acerta Makhachev? Makhachev responde agressivamente com socos poderosos e joelhos brutais. Só as idas e vindas no primeiro round deixaram os dois homens sorrindo quando a campainha tocou. Como dois grandes nomes do jazz dividindo o palco pela primeira vez, eles sentiram que os primeiros cinco minutos eram apenas o começo de algo especial.

Os adeptos australianos de Volkanovski acrescentaram muito à atmosfera, aplaudindo ruidosamente cada demonstração de força que o seu campeão conseguia reunir. Mesmo se levantando após uma queda de Makhachev, eles comemoraram como se Volkanovski tivesse acertado um chute de roda giratória. E com razão, já que o menor Volkanovski fez tudo ao seu alcance para mostrar que o tamanho não importava.

Só as idas e vindas no primeiro round deixaram os dois homens sorrindo quando a campainha tocou. Como dois grandes nomes do jazz dividindo o palco pela primeira vez, eles sentiram que os primeiros cinco minutos eram apenas o começo de algo especial.

Vimos Makhachev responder a muitas perguntas também. A sabedoria convencional sugeria que uma batalha prolongada favoreceria Volkanovski e seu interminável tanque de gasolina. Mas Makhachev mostrou poucos sinais de enfraquecimento e foi incansável no trabalho para trazer o resiliente Volkanovski para o tatame. Se houvesse uma maneira de avaliar com precisão a energia que esses dois exerceram na luta, meu palpite é que teria sido suficiente para abastecer toda a arena.

Surpreendentemente, a imagem mais memorável da luta veio quando Volkanovski rugiu para a câmera depois de sobreviver três minutos do controle traseiro de Makhachev. Já houve uma sequência mais emocionante na história girando em torno de um lutador defendendo a posição mais dominante do MMA?

A um minuto do final, Volkanovski marcou o único knockdown da luta e terminou por cima, um instantâneo que resume o quão perto ele esteve de encerrar o reinado de Makhachev no peso leve assim que ele estava começando. Makhachev venceu por decisão justa, mas Volkanovski fez mais do que o suficiente para apoiar o argumento de que, peso por peso, não havia melhor lutador no planeta.

A revanche oito meses depois no UFC 294 (necessária devido a uma lesão de Oliveira que o forçou a desistir da revanche contra Makhachev) foi emocionante à sua maneira, com Makhachev finalizando Volkanovski com um chute na cabeça. Mas ficou muito aquém do drama exibido no primeiro encontro. Porém, nada disso deve manchar o legado de seu duelo inicial, que é, simplesmente, uma das melhores competições de artes marciais que já tivemos o privilégio de testemunhar.

Luta de MMA, Getty Images

2. Alexandre Pantoja vs. Brandão Moreno 2

Se Makhachev x Volkanovski foi o teste final de técnica, então Alexandre Pantoja x Brandon Moreno foi uma clássica guerra de desgaste.

O segundo encontro (ou terceiro, se você contar a luta de exibição em O ultimo lutador) entre esses pesos mosca de elite já era esperado há muito tempo, com as estrelas nunca se alinhando para que seus caminhos se cruzassem novamente. Moreno se envolveu em uma série inédita de quatro lutas com Deiveson Figueiredo, enquanto Pantoja sofreu algumas derrotas importantes que o mantiveram longe da disputa pelo título garantido.

Mas depois que Moreno acertou definitivamente o placar com Figueiredo na última luta pelo campeonato, não havia nada que impedisse o astro mexicano de ter a chance de vencer seu inimigo. Pantoja derrotou Moreno em TUF, e em sua primeira luta de verdade no UFC. Se Moreno continuasse defendendo a grandeza de todos os tempos no peso mosca, ele teria que derrotar seu bicho-papão pessoal.

Droga, se ele não tentou.

Pantoja marcou um knockdown no round de abertura do confronto do UFC 290 e, a partir daí, foi uma corrida até o final. Nos pés, tudo o que arremessavam era com a intenção de encerrar a luta; no chão, suas lutas eram demonstrações hipnotizantes de determinação.

Se não fosse pelo queixo de diamante de Pantoja, Moreno provavelmente estaria comemorando o ano novo com o ouro ainda na cintura. Em vez disso, Pantoja igualou Moreno golpe por golpe, recusando-se a deixar Moreno entrar no tabuleiro em sua rivalidade. Cada vez que Pantoja parecia cansado, ele respondia com uma rajada prejudicial, o que consequentemente levava Moreno a uma atuação que superava tudo o que ele mostrou na tetralogia de Figueiredo. Ainda não foi suficiente.

Pantoja venceu novamente e com estilo, tornando-se o legítimo governante da sempre divertida divisão peso mosca.

3.Irene Aldana vs. Carol Rosa

A divisão peso galo feminino se tornou uma espécie de piada nos últimos anos, tendo caído muito em termos de notoriedade desde os dias tranquilos de Ronda Rousey, Miesha Tate e Holly Holm. Amanda Nunes fez o seu melhor para trazer glória à categoria, mas seu domínio só serviu para lançar uma luz nada lisonjeira sobre um grupo raso de contendores.

A aposentadoria de Nunes no verão passado deixou o 135ers lutando para recuperar a relevância, e as lutas do peso galo feminino raramente são agendadas, muito menos muito esperadas.

No UFC 296, Irene Aldana e Karol Rosa falaram sobre isso.

Ninguém esperava que Aldana e Rosa fossem nada além de uma batalha em pé. Ainda menos pessoas previram que as mulheres fariam a melhor luta preliminar do ano. No início, parecia que poderia ser mais uma noite decepcionante para Aldana, depois de uma atuação apática contra Nunes seis meses antes. Rosa habilmente mirou na perna de Aldana, fazendo tudo o que pôde para transformar Aldana em uma lutadora de uma perna só. De alguma forma, Aldana marchou para frente, tornando-se mais agressivo a cada segundo que passava.

No terceiro round, Rosa percebeu que não estava mais em uma competição de artes marciais. Ela estava em um lutar, e ela respondeu de acordo, certificando-se de adicionar muitos socos no rosto ao seu repertório, ao som de 106 golpes na cabeça combinados entre ela e Aldana apenas no round final. O UFC construiu seu nome tendo lutas de qualidade de cima a baixo na escalação e, embora a promoção não possa mais afirmar isso de forma consistente, Aldana e Rosa nos lembraram que ainda há muita magia a ser encontrada para aqueles fãs dedicados que nunca perca um recado.

Se você perdeu, basta conferir essas duas fotos do rescaldo para entender o quão incrível foi a ação.

4.Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev

Justin Gaethje tem sido o pior idiota por um minuto, e ele nunca precisou de um cinto brilhante para provar isso.

Antes de se tornar oficialmente campeão do “BMF” no UFC 291, Gaethje enfrentou Rafael Fiziev em um clássico instantâneo que seria de cinco rounds em um mundo melhor e mais justo. Fiziev entrou no confronto do UFC 286 em uma série de cinco noites consecutivas de bônus em noites de luta, e seu confronto com Gaethje era o sonho de qualquer fã de trocação.

Cada soco e chute disparado nesta luta foi repleto de significado, nenhum dos homens desperdiçando a oportunidade de capitalizar os erros do outro. Isole qualquer troca dessa luta e você ficará maravilhado com a capacidade deles não apenas de aplicar punições extraordinárias, mas de aceitá-las. Há apenas um punhado de pesos leves no ramo que poderiam ter absorvido esses arremessos e chegado ao placar.

Gaethje fez o suficiente para manter sua reputação como o lutador em pé mais perigoso do MMA? A pontuação levantou algumas sobrancelhas, com Fiziev de alguma forma não vencendo o Round 1 nas cartas dos três juízes, e Gaethje recebendo um questionável 10-8 no Round 3, mas a vitória de Gaethje por decisão estreita é secundária em relação ao que realmente aconteceu durante um período de tirar o fôlego. 15 minutos.

Esperemos que este volte algum dia, desta vez com cinco rodadas no contrato.

5. Shavkat Rakhmonov vs. Geoff Neal

Algumas pessoas entram em brigas querendo vencê-las. Outros entram em brigas querendo acabar com eles. Adivinhe a qual categoria Shavkat Rakhmonov pertence.

No que viria a ser o teste mais difícil do invicto meio-médio, Rakhmonov teve que lidar com o sempre confiante Geoff Neal no UFC 285. Neal estava na melhor forma de sua carreira depois de nocautear Vicente Luque e com certeza, Neal marcou Rakhmonov como algumas vezes na primeira rodada. Foi um lembrete de que o caminho para o topo de qualquer divisão é repleto de perigos.

Como Rakhmonov respondeu? Ele chutou Neal bem na cabeça. Ele avançou com socos violentos. Ele misturou sua luta livre. Neal resistiu a tudo e continuou encontrando o queixo de Rakhmonov, o que Rakhmonov parecia gostar.

O ataque implacável de Rakhmonov o colocou no caminho certo para uma vitória por decisão, mas ele tinha uma reputação a manter. Dezesseis lutas, dezesseis finalizações, um recorde que ele não deixaria ninguém desafiar. Faltando um minuto para o final de uma rodada final emocionante, Rakhmonov voltou ao básico e prendeu o braço no pescoço de Neal enquanto eles se agarravam à cerca. Sem lutas manuais, sem ganchos, apenas um futuro campeão colocando toda a sua força para drenar o que resta da barra de saúde de seu oponente – e remover os juízes da equação.

Não houve ponto de exclamação mais desagradável em 2023.

Veja como foi a votação para a Luta do Ano de 2023 do MMA Fighting.

Luta de MMA

MENÇÕES HONROSAS