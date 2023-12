Luta entre Anthony Joshua e Deontay Wilder supostamente marcada para março na Arábia Saudita

Cgalinha ambos Antonio Josué e Deontay Wilder detinham todos os cinturões de peso pesado entre eles, essa luta definitivamente teve muito mais hype do que hoje. Independentemente disso, os promotores da Arábia Saudita estão bem conscientes do entusiasmo que esta luta ainda tem. No evento do próximo dia 23 de dezembro em Riad, as pessoas já estão emocionadas com a luta que Josué terá contra Otto Wallin e Deontay Wilder x Joseph Parker. De acordo com ESPN, o resultado dessas lutas será crucial para um acordo que já está em vigor. Tudo aponta para uma briga entre Anthony Joshua e Deontay Wilder já está em obras. Mas antes que essa luta aconteça, essas duas estrelas precisam vencer no dia 23 de dezembro.

Quando acontecerá Joshua vs Wilder?

De acordo com Mike Coppinger da ESPN, ambos Anthony Joshua e Deontay Wilder já concordaram em lutar no dia 9 de março. O evento acontecerá na Arábia Saudita, provavelmente também em Riad. Os dois ex-campeões dos pesos pesados ​​precisam vencer suas lutas no dia 23 de dezembro antes que este seja um acordo fechado. AJ luta contra Otto Wallin enquanto Wilder enfrenta Joseph Parker. Wallin já quase cancelou a luta mais selvagem no passado, depois que ele lutou contra Fury em 2019. Caso os dois vençam as lutas propostas em poucos dias, a ideia é seguir em frente com uma das maiores lutas no início de 2024.

Agora que o gato saiu do saco, os que odeiam não poderão ir atrás AJ enquanto eles semeavam, ele estava evitando Wilder por muito tempo. No final das contas, esses dois estão entre os perfuradores mais difíceis do ramo. Faíscas certamente voarão quando colidirem dentro do ringue. Esperançosamente, nenhum deles encontrará problemas ao lutar contra seus próximos oponentes e poderemos finalmente conseguir a luta que as pessoas queriam. Embora nenhum deles seja mais campeão, é seguro dizer que o entretenimento está garantido.