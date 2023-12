Lutador do ano de 2023 do MMA Fighting: Sean Strickland

Ninguém – genuinamente, ninguém – poderia ter previsto isso.

Em muitos aspectos, Sean Strickland era 2023. A manifestação na vida real do onipresente troll do Twitter. A reação inevitável à cultura do cancelamento ocidental ganhou corpo. A autoproclamada ex-neonazista que lança insultos homofóbicos impunemente e se manifesta contra o lugar das mulheres no mercado de trabalho. Em uma era que celebra a maldade aparentemente a cada passo, o campeão dos médios do UFC se tornou um avatar perfeitamente imperfeito dos últimos 12 meses no MMA (e, honestamente, no mundo), um personagem ao mesmo tempo profano, mas autêntico, impossivelmente ofensivo, mas esmagadoramente amado, muitas vezes na mesma respiração.

Dessa forma, a impressionante ascensão de Strickland faz sentido. O que não faz sentido, porém, é que tudo isso realmente aconteceu em primeiro lugar. Considere onde Strickland começou o ano: após derrotas consecutivas, um nocaute de pesadelo nas mãos de Alex Pereira e uma decisão esquecível contra Jared Cannonier, o nativo da Califórnia era uma nulidade total, uma figura de madeira, um porteiro de carreira preso para sempre na periferia da hierarquia dos pesos médios. Mesmo suas duas primeiras partidas em 2023 pouco fizeram para mudar a percepção de que Strickland era o Sr. APEX – vitórias sobre Nassourdine Imavov e Abus Magomedov, ambas as quais viram Strickland ser o trampolim para uma futura estrela.

Mas a disponibilidade e a capacidade de jogo são duas das habilidades mais subvalorizadas neste jogo e, apesar de todos os seus defeitos, ninguém jamais acusou Strickland de falhar em qualquer uma das categorias.

Então, simplesmente por falta de melhores opções, Strickland voou para a Austrália para a luta pelo título do UFC 293 contra Israel Adesanya. Ele deveria ser o azarão de 8 para 1, o feio estereótipo americano entrando em território inimigo, a luta de aquecimento para o confronto Adesanya x Dricus du Plessis que a divisão e sua base de fãs realmente queriam ver. Mas em algum lugar ao longo do caminho, algo notável aconteceu. Aquela turma da Oceania? Ele balançou para o lado de Strickland. E aquele confronto entre Adesanya e du Plessis? Ele roubou cada grama de seu trovão. Em um ano repleto de resultados bizarros e chocantes, nenhum resultado foi mais bizarro ou chocante do que a convulsão profana que Strickland impôs a Adesanya.

Um pilar para postar o bombardeio. Vinte e cinco minutos de domínio absoluto. Isso não foi por acaso. Esta não foi uma noite de folga. Foi um campeão assumindo seu lugar no trono com uma das performances mais completas, cheias de nuances, unilaterais e, em última análise, alucinantes da história do UFC.

Quer você o ame ou odeie, quer esteja enojado com suas travessuras ou reverencie sua disposição de falar o que pensa sem medo de represálias, Strickland é o lutador que definiu 2023 acima de qualquer outro. Do 0-2 e quase um pontinho no radar, ao 3-0 e um dos atletas mais comentados de todo o esporte, o campeão também é uma prova positiva de que nunca é tarde no MMA, porque a próxima grande estrela falta apenas um bom ano.

Getty Images, Luta de MMA

2. ISLÃO MAKHACHEV

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Se 2022 foi o ano em que o Islão Makhachev finalmente rompeu, 2023 foi o ano em que ele se consolidou como muito mais do que apenas o herdeiro aparente de Khabib Nurmagomedov.

Nenhuma rivalidade dominou o discurso do MMA no ano passado como a compartilhada por Makhachev e Alexander Volkanovski. Em termos de pura ação dentro da jaula, o primeiro encontro deles em fevereiro produziu a superluta mais espetacular da história do UFC. Dos sete confrontos campeão x campeão que agraciaram o octógono, nenhum correspondeu ao hype como Makhachev x Volkanovski 1, que estabeleceu o padrão para o debate da Luta do Ano de 2023. Então, em outubro, o campeão dos leves do UFC fechou a porta para qualquer controvérsia remanescente de sua vitória por decisão, destruindo Volkanovski com um chute na cabeça no primeiro round e se tornando o primeiro homem em mais de uma década a vencer o rei dos penas de forma tão decisiva e enfática. .

(Além disso, aquela foto. Meu Deus, aquela foto. Lendária.)

Da forma como estamos hoje, Makhachev é o lutador peso por peso número 1 do MMA – e não há um segundo lugar próximo. Com as disputas pelo título contra Charles Oliveira e Justin Gaethje já se aproximando, as sementes foram plantadas para Makhachev fechar 2024 como o campeão dos leves do UFC mais talentoso de todos os tempos, derrubando até mesmo Nurmagomedov de sua posição de recorde no topo da lista de 155 de todos os tempos. -pound defesas de título.

3T. FRANCISCO NGANNOU

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Se ao menos o prêmio fosse chamado de Lutador Premiado do Ano, Francis Ngannou venceria de forma esmagadora.

Poucos atletas em 2023 enfrentaram uma escalada maior do que o rei dos pesos pesados ​​do MMA, mas poucos atletas apostaram suas carreiras em apostas maiores. Ngannou começou o ano fazendo história, saindo do UFC no auge de suas forças para buscar oportunidades em outros lugares. Ele ousou lutar contra a força mais poderosa da indústria – e venceu. E o que isso lhe rendeu? Meses de zombaria, reação e escárnio online. Meses de artistas famosos e bajuladores do UFC alegando que o homem mais malvado do mundo “se atrapalhou”. Sua folia era inevitável. Isso ensinará Ngannou a ser grato. Isso vai ensiná-lo a aprender o seu lugar.

Cara, quão idiotas esses supostos gênios parecem agora?

O triunfo duplo de Ngannou começou em maio, quando ele assinou um acordo histórico e sem precedentes com o PFL que incluía participação acionária no “co-líder” do MMA, um salário mínimo de US$ 2 milhões para seus oponentes, além de cargos executivos como presidente do PFL África e em o conselho consultivo da promoção para representar os interesses do atleta. Mas então veio o chute – dois meses depois, Ngannou surpreendeu o mundo dos esportes de combate novamente, marcando um confronto de muito dinheiro contra Tyson Fury que poucos pensavam ser algo mais do que uma quimera.

No entanto, de alguma forma, Ngannou não terminou.

Rejeitado como uma reflexão tardia contra Fury, um caso de caridade, uma mera luta de aquecimento para o campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe antes do real luta contra Oleksandr Usyk, Ngannou chocou seus pessimistas mais uma vez, derrubando Fury no terceiro round e, finalmente, dando ao campeão dos pesos pesados ​​seu teste mais difícil em anos. No final, Ngannou deixou sua estreia profissional a apenas um placar de garantir uma das maiores surpresas da história dos esportes de combate (e provavelmente deveria ter feito exatamente isso). Agora ele é um dos 10 melhores pesos pesados ​​oficiais em seu segundo esporte e um dos maiores nomes de todo o combate.

Bolsa: Protegida.

A história de vida de Ngannou já era um filme antes de 2023, mas os acontecimentos dos últimos 12 meses levaram-no além de um simples filme biográfico e entrando no reino da fantasia completa.

(E por falar em fotos lendárias… caramba. Algo realmente estava na água em 2023.)

3T. LEON EDWARDS

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Leon Edwards foi um acaso?

Essa foi a questão que surgiu em 2023, depois que Edwards foi o autor de uma das vitórias de título de livro de histórias mais loucas da história do UFC com sua mágica no quinto round contra Kamaru Usman em 2022. Há muito considerado o homem esquecido da divisão dos meio-médios, o também disputado, a piada cujo O caminho de Sysphyian foi fonte de constante zombaria, Edwards pode ter capitalizado em sua primeira disputa pelo título do UFC, mas ainda havia muitas dúvidas sobre se ele realmente pertencia à elite do MMA ou se ele foi apenas o benfeitor de um golpe de sorte.

O que se seguiu em 2023 foram noites consecutivas de validação sobre os dois pesos meio-médios que durante anos o negaram na conversa, Usman e Colby Covington – o primeiro dos quais consolidou a reivindicação de Edwards ao trono, e o último dos quais enviou Covington numa espiral lamentável da qual o candidato que bebe Trump poderá nunca recuperar totalmente.

Em um ano feio, muitas vezes definido pelo ódio e pela divisão, Edwards incorporou a classe inabalável que as artes marciais – em sua essência – deveriam representar.

5. MISTURA REPARADA

Foto de Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Se pode haver apenas uma joia da coroa na aquisição do Bellator pela PFL, que abalou a indústria, é sem dúvida Patchy Mix.

O (final?) Campeão peso galo do Bellator consolidou sua afirmação como um dos melhores lutadores de 135 libras do planeta em 2023 com uma campanha impressionante que o tornou apenas o segundo homem a nocautear Raufeon Stots (o outro é um cara que você pode já ouvi falar), capture incríveis US$ 1 milhão como o vencedor do Grande Prêmio Mundial de Peso Galo da promoção e, em seguida, unifique os cinturões com uma exibição de destaque sobre Sergio Pettis no evento final do Bellator sob a bandeira da Paramount. A aquisição de Mix foi tão contundente que ele não apenas se tornou um dos poucos lutadores não pertencentes ao UFC a obter votos de primeiro lugar no painel de classificação do MMA Fighting como o melhor em sua categoria, mas essencialmente iniciou uma guerra civil dentro de nossa equipe.

Da forma como estamos hoje, Mix está empatado com Sean O’Malley pela supremacia no peso galo, com cada um recebendo quatro votos de primeiro lugar de nosso comitê de votação de oito pessoas.

Mix pode não ser um nome familiar, mas ele também pode ser o lutador mais talentoso atualmente fora do UFC – e é apenas uma questão de tempo até que mais pessoas comecem a perceber o que os hardcores já entendem: que Patchy Mix é realmente muito bom em brigas.

Veja como foi a votação para o Lutador do Ano de 2023 do MMA Fighting.

Luta de MMA

