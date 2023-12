Lutas do UFC 300 anunciadas, incluindo a estreia de Aljamain Sterling no peso pena, Bo Nickal retorna

As primeiras lutas do UFC 300 são oficiais depois de Dana White anunciou vários confrontos para o card histórico marcado para acontecer em 13 de abril.

O ex-campeão peso galo Aljamain Sterling fará sua estreia no peso pena quando enfrentar Calvin Kattar. Jiri Prochazka retorna em sua primeira aparição desde que caiu na luta pelo título vago dos 205 libras em novembro, enquanto enfrenta Aleksandar Rakic.

Finalmente, o prospecto dos médios Bo Nickal faz seu tão esperado retorno ao enfrentar Cody Brundage no UFC 300.

Embora essas três lutas sejam oficiais, o CEO do UFC ainda não anunciou o evento principal, mas é provável que mais lutas – incluindo qualquer luta pelo título – aconteçam em um futuro próximo.

O card histórico verá Sterling subir para 145 libras pela primeira vez depois de perder o título do peso galo para Sean O’Malley em agosto. Sterling há muito tempo provocava uma possível subida para o peso pena, mas agora isso é oficial e ele terá um teste difícil logo no início, quando enfrentar Kattar em abril.

Kattar parece voltar aos trilhos depois de fazer 1-3 em suas últimas quatro lutas, que incluíram uma derrota para Arnold Allen em outubro de 2022, quando ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho. Agora Kattar retorna ao receber Sterling no peso pena.

Enquanto isso, Prochazka tenta voltar à coluna de vitórias depois de sofrer uma derrota por nocaute para Alex Pereira na tentativa de reconquistar o título dos meio-pesados ​​do UFC. Antes desse revés, Prochazka não havia experimentado a derrota no UFC ao conquistar vitórias sobre Glover Teixeira, Dominick Reyes e Volkan Oezdemir.

Rakic ​​tentará dar a Prochazka uma segunda derrota consecutiva quando ele retornar de sua própria lesão após cair para Jan Blachowicz em maio de 2022. Rakic ​​estava originalmente programado para uma revanche com Blachowicz em janeiro, mas o ex-campeão meio-pesado do UFC da Polônia sofreu uma lesão no ombro lesão que o forçou a sair do card.

Agora Rakic ​​empata com Prochazka no UFC 300.

Finalmente, Nickal – um lutador três vezes campeão da NCAA – tenta manter intacto seu recorde de invencibilidade quando enfrenta Brundage, que vem de um nocaute impressionante sobre Zachary Reese em dezembro. Nickal atualmente ostenta um cartel perfeito de 2 a 0 no UFC e tentará fazer o terceiro consecutivo quando enfrentar Brundage em abril.