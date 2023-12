Lynne Spears espera continuar a reconciliação com Britney na Louisiana

Lynne voou para LAX na quinta-feira, reconhecendo que “todas as coisas são sempre possíveis” quando questionada se havia uma chance para ela e Britney continuarem sua reconciliação em seu estado natal durante as férias.

Ela também nos diz que os relacionamentos familiares em geral estão “indo bem” – e é fã do empresário de longa data de Britney, Cade Hudson …que tem passado muito tempo com Brit.

No entanto, quando se tratava de todos os outros assuntos pessoais, ela se fazia de tímida… evitando perguntas sobre seu ex-marido. Jamie Spears ‘ saúde seguindo amputação de sua perna … notícias que o TMZ divulgou no início desta semana.

À luz de seus problemas médicos, nossas fontes revelaram que Britney suavizado em relação ao pai… e ela já está a todo vapor fazendo as pazes com mamãe Lynne.

Lynne consegui um convite para a festa de aniversário de 42 anos de Brit no início do mês… e eles foram compensando o tempo perdido durante muitos telefonemas recentemente.

Seu desejo de voltar aos trilhos com sua família surge depois de dar um chute em Sam… que perguntas esquivadas do TMZ na quarta-feira sobre a possível reconciliação de sua ex-mulher com o pai Jamie – o homem com quem ele uma vez chamado um “idiota total”.