Macaulay Culkin recria o momento icônico de ‘Home Alone’ em sua introdução na Calçada da Fama de Hollywood

Macaulay Culkin não teve a vida pessoal mais imaculada desde que se tornou uma estrela infantil histórica no início dos anos 1990, mas não há como negar seu papel no ‘Sozinho em casa‘filmes ressoa com todos os observadores até hoje.

O impacto de sua atuação como Kevin McCallister em ambos Sozinho em casa e Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova York levou Culkin a conseguir sua própria estrela no Calçada da Fama de Hollywood na sexta. Culkin foi acompanhado pela família e foi recebido por um convidado especial.

Macaulay Culkin recebe sua estrela na calçada da fama com cerimônia emocionante e comoventeRoberto Ortega

Catherine O’Hara se reúne com Macaulay Culkin

Sem saber, Culkin e Catarina O’Hara – que interpretou a mãe de Kevin no cinema – recriou um dos momentos mais saudáveis ​​de Sozinho em Casa.

O’Hara fez um discurso na cerimônia e foi cheio de elogios para Culkin.

Home Alone foi, é e sempre será uma sensação global amada. A razão pela qual famílias em todo o mundo não conseguem passar um ano sem assistir e amar Sozinho em casa juntos, é por causa de Macaulay Culkin. Foi a atuação perfeita de Macaulay como Kevin McAllister que nos deu aquele pequeno garoto em uma aventura extraordinária. Eu sei que você trabalhou muito, mas fez com que atuar parecesse a coisa mais natural de se fazer no mundo. Obrigado por me incluir, sua falsa mãe que te deixou sozinha em casa não uma, mas duas vezes, para compartilhar esta feliz ocasião. Estou tão orgulhoso de você.

Culkin era visivelmente emocional após o discurso, derramando lágrimas pelas belas palavras de O’Hara. Sua estrela foi então revelada.

Foi um dia emocionante para Culkin, a família dele e seus entes queridos. Um que eles não esquecerão tão cedo.