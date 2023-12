Mãe do Alasca é considerada morta após tentar salvar cachorro de afogamento em rio congelado

45 anos Amanda Richmond Rogers estava fazendo uma caminhada no sábado em Anchorage com seu cachorro, Groot, e seu marido, Brian comemorando o 18º aniversário de casamento de Amanda e Brian, quando Groot tentou tirar água de um rio próximo.

O peso do Wolfhound Irlandês quebrou o gelo abaixo dele e ele caiu em um pequeno buraco no rio Eagle. Amanda e Brian entraram em ação para resgatar o filhote… e Brian diz que sua esposa, uma enfermeira do pronto-socorro, não hesitou em pular na água gelada para salvá-lo.

As equipes de resgate ainda estão em busca dos corpos de Groot e Amanda, os soldados estaduais do Alasca, a equipe de busca, resgate e recuperação de mergulho do estado, a busca do Solstice e os soldados da vida selvagem do Alasca estão todos na caça.