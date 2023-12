Mães solteiras beneficiárias do Bolsa Família recebem ÓTIMA notícia para o saque de dezembro

O Bolsa Família, um programa de auxílio social brasileiro, traz ótimas notícias para milhões de famílias em todo o Brasil. As mães solteiras, em particular, têm motivos para comemorar em dezembro, graças ao aumento nos pagamentos.

Calendário de Pagamentos de Dezembro

O novo calendário de pagamentos do Bolsa Família está programado para começar em 11 de dezembro. Este programa de renda beneficiará mais de 21 milhões de famílias em todo o país. O valor mínimo de pagamento será de R$ 600. Para as mães solteiras, há uma possibilidade de aumento neste valor.

Aumento no Valor do Benefício

O aumento no valor do benefício se deve aos pagamentos de programas adicionais que fazem parte do Bolsa Família. Para serem elegíveis para receber esses montantes, as famílias devem manter suas informações atualizadas no CadÚnico.

Programas Extras do Bolsa Família

Os programas extras do Bolsa Família incluem:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Este programa aumenta o pagamento em R$ 50 para cada membro da família com até seis meses de idade.

Benefício de Renda de Cidadania: Este benefício oferece um adicional de R$ 142 por pessoa na família.

Benefício Complementar: Este programa garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600.

Benefício Primeira Infância: Este benefício adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família.

Além destes, também é possível receber o pagamento bimestral do Vale Gás.



Você também pode gostar:

Benefício Bimestral do Vale Gás

O Vale Gás é um benefício que libera o valor médio de um botijão de gás de 13 kg a cada dois meses. Em dezembro, o valor do pagamento será de R$ 110.

Calendário de Pagamentos em Detalhes

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro é o seguinte:

NIS final 1: depósito em 11 de dezembro;

NIS final 2: depósito em 12 de dezembro;

NIS final 3: depósito em 13 de dezembro;

NIS final 4: depósito em 14 de dezembro;

NIS final 5: depósito em 15 de dezembro;

NIS final 6: depósito em 18 de dezembro;

NIS final 7: depósito em 19 de dezembro;

NIS final 8: depósito em 20 de dezembro;

NIS final 9: depósito em 21 de dezembro;

NIS final 0: depósito em 22 de dezembro.

Importância do Bolsa Família

O programa Bolsa Família é uma ajuda crucial para milhões de famílias em todo o Brasil. O aumento no valor do benefício em dezembro é uma notícia bem-vinda, especialmente para mães solteiras que recebem este benefício. É importante que todas as famílias mantenham suas informações atualizadas no CadÚnico para continuar recebendo esses benefícios.

Inscrição no Bolsa Família 2024

Para se inscrever no Bolsa Família 2024, as famílias devem seguir o seguinte processo:

Um representante da família, maior de 16 anos, deve comparecer ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);

É necessário fazer a inscrição no Cadastro Único, levando documento de identificação do representante, com foto, e documento dos dependentes, além do comprovante de residência;

Responder ao questionário socioeconômico;

Finalizar a inscrição.

Dependendo da disponibilidade, as famílias serão incluídas no programa Bolsa Família 2024.

Resumo do Bolsa Família 2024

Em resumo, o Bolsa Família 2024 promete continuar o legado deste programa social significativo, garantindo apoio financeiro para as famílias brasileiras mais necessitadas. É essencial que as famílias interessadas mantenham seus dados atualizados e sigam o processo de inscrição corretamente para maximizar suas chances de receber este benefício vital.

Benefícios Oferecidos pelo Bolsa Família

O programa Bolsa Família engloba seis tipos de assistência financeira para atender a variadas situações. Vejamos cada um deles:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família

Complemento (BCO): Quantia adicional para famílias cujos benefícios totais não chegam a R$ 600

Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos

Variável Familiar (BVF): Suplemento de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos

Variável Familiar Nutriz (BVN): Incremento de R$ 50 para membros com até sete meses (nutriz)

Extraordinário de Transição (BET): Valor mínimo assegurado até maio de 2025

O Bolsa Família é um recurso essencial para as famílias brasileiras, especialmente para as mães solteiras. Com o aumento no valor dos benefícios em dezembro, há muitas razões para celebrar.