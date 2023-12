Mahomes e Travis Kelce explodem: Chiefs perdem a calma contra os Raiders

TO Kansas City Chiefs enfrentando o Las Vegas Raiders no dia de Natal não aconteceu da maneira que Patrick Mahomes e Travis Kelce esperavam. Como se vê no replay, os dois Chiefs estão frustrados e querem vencer, enquanto isso, foram flagrados pelas câmeras gritando com os jogadores e jogando capacetes para fora.

Após uma falsa tentativa de punt, quando os Raiders marcaram 14 pontos em touchdowns defensivos em 7 segundos, Travis Kelce ficou visivelmente chateado, embora o microfone não estivesse ligado, não foi necessário ouvir o que ele disse antes de tirar o capacete e jogá-lo à margem.

Enquanto isso, Patrick Mahomes expressou sua insatisfação com sua linha ofensiva gritando com eles com uma atitude forte. Patrick está acostumado com seu time respondendo sob pressão, provavelmente por isso ele está pressionando para vencer o jogo contra o Invasores.

Toda vez que Chefes de Kansas City brincar, todos os olhos estão voltados Patrick e Brittany Mahomes, junto com Travis Kelce e Taylor Swift.

Então toda a atenção dentro e fora do campo pode aumentar a pressão de desempenho como campeões e jogando como um time do Super Bowl.

Após o lançamento do capacete de Kelce, a equipe quis devolver o capacete ao famoso jogador, porém, o técnico Andy Reid interveio. O lendário treinador conversou com Kelce para acalmá-lo e se recompor, depois o mandou de volta à linha ofensiva para ficar com o time.

Enquanto isso, Travis Kelce tem Taylor Swift lá para se manter calmo, calmo e controlado, no entanto, grande parte da diversão pós-jogo estará ligada ao fato de eles ganharem ou não o jogo em Las Vegas.