‘Maior retorno da história do esporte’: Conor McGregor provoca anúncio de luta no UFC para o dia de Ano Novo

Conor McGregor provocou nas redes sociais que sua próxima luta no UFC será anunciada em 1º de janeiro de 2024.

O ex-campeão peso pena e peso leve do UFC era esperado originalmente para enfrentar Michael Chandler depois que os dois atletas treinaram na última temporada do O ultimo lutadormas resta saber se Chandler estará em frente a McGregor no octógono após o atraso.

Anunciarei minha data de luta e oponente no dia de ano novo de 2024. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de dezembro de 2023

O maior retorno da história do esporte. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de dezembro de 2023

McGregor não luta desde 2021, quando sofreu duas derrotas nos acréscimos para Dustin Poirier. O irlandês quebrou a perna na última partida, o que o obrigou a passar por uma cirurgia e meses de reabilitação. McGregor não vence uma luta no UFC desde o nocaute de 40 segundos sobre Donald Cerrone em janeiro de 2020.

“The Notorious” deixou o grupo de testes da USADA durante seu período de recuperação, exigindo seis meses de testes adicionais após seu retorno aos testes antes de ser elegível para reentrar no octógono. A USADA, no entanto, não supervisionará mais os testes antidoping do UFC a partir de janeiro de 2024.