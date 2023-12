Mais de 1 milhão já solicitaram cartão Meu INSS+. Veja como ganhar o seu

Desde que foi lançado em maio deste ano, o cartão Meu INSS+ já foi solicitado por mais de 1 milhão de pessoas de todas as regiões do país. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (4), pelo Ministério da Previdência. Os números surpreenderam o governo federal.

O “clube de vantagens Meu INSS+” foi gerado por 1.007.638 pessoas desde o lançamento do novo cartão. Destes, 59.722 fizeram download em PDF da carteirinha. Vale lembrar que nenhum segurado é obrigado a realizar a impressão, mas há esta opção no app do Meu INSS.

“As carteiras permitem o acesso à confirmação de dados, sem precisar imprimir comprovante, e oferece descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros”, diz o Ministério da Previdência. Hoje, quatro instituições financeiras são parcerias do governo neste programa:

Banco do Brasil;

Caixa Econômica Federal;

Banco Mercantil;

Bradesco.

Como solicitar a carteira do Meu INSS+

Abaixo, você pode conferir o detalhamento com o passo a passo da solicitação da carteira do INSS. Confira:

Acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android);

Clique no item “carteira do beneficiário”;

Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

Clique no quadrado informando que está “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”, e em seguida, clique em “continuar”;

A carteira do beneficiário está disponível. Nos próximos acessos, a carteirinha vai estar disponível, basta clicar em “carteira do beneficiário”.

Os benefícios da carteira do INSS



De acordo com as informações do governo federal, a lista de vantagens disponíveis para o segurado na carteira, variam a depender do banco em que ele recebe a aposentadoria. Veja abaixo alguns exemplos de facilidades que cada uma das instituições financeiras oferece neste momento.

Banco do Brasil

10% de desconto no site de produtos para animais Petlove;

desconto de R$ 100 em jogo de panelas com fundo de indução;

10% de desconto no Pix para a compra de notebooks das marcas Positivo e Vaio;

um mês de telemedicina grátis com a Ciclic;

desconto de 12% em smartphones da Apple, Samsung e Motorola no site Trocafy;

desconto de 12% para smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos na loja Mobcom;

desconto de 12% na loja de utilidades domésticas e decoração Wolff e Lyor;

descontos em aluguel de carros pela Movida;

um mês de assinatura gratuita a um aplicativo de fitness ou de meditação.

Caixa Econômica Federal

até 30% de desconto na farmácia Extrafarma;

30% de desconto na farmácia Panvel;

até 40% de desconto nas farmácias Farmalife, Drogarias Tamoio, Drogaria Rosário e Drogasmil;

até 75% de desconto nas farmácias Pague Menos, Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo;

15% de desconto no departamento de Moda Esportiva do site da Centauro;

meia-entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo na rede de cinemas Cinemark.

Bradesco

Descontos em compras;

crédito consignado em até 72 parcelas aos pensionistas e aposentados do INSS;

liberação do seguro de vida ABC Sênior com flexibilidade no pagamento, seja por carnê, débito em conta ou consignação em folha de pagamento.

Mercantil

cashback em compras de diferentes lojas, incluindo Magazine Luiza, Carrefour, Centauro e Natura.

E quem é correntista de outro banco?

Mas o que acontece com o cidadão que é correntista de um outro banco? De acordo com informações do Ministério da Previdência, ao menos neste momento inicial do cartão, não haverá nenhum tipo de benefício disponibilizado para os cidadãos que não fazem parte de nenhuma das quatro instituições financeiras citadas acima.

Contudo, Carlos Lupi (PDT) já esclareceu que o Ministério vai buscar realizar parcerias com outros bancos como Itaú e Santander, por exemplo. Assim, o correntista de instituições privadas também poderão usar os cartões digitais para conseguir uma série de vantagens.

Mas mesmo as pessoas que fazem parte de outros bancos, já podem solicitar a nova carteira.