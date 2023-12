Mais de 50 mil VAGAS previstas! Confira lista dos CONCURSOS para o próximo ano

As vagas são para vários cargos e salários

As vagas para os concursos em 2024 são excelentes. Vale lembrar que são mais de 50 mil oportunidades. Com isso, muitos cargos serão ofertados.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Orçamento Aprovado com Mais de 50 Mil Vagas Previstas

Em um desfecho positivo para os concurseiros, o Congresso Nacional aprovou, no último dia 22 de dezembro, o Orçamento de 2024, trazendo consigo notícias animadoras para aqueles que almejam uma carreira no serviço público no próximo ano.

Aguardando a sanção, o documento prevê um total de 50.618 provimentos, sendo 3.367 destinados à criação de novos cargos. Vale ressaltar que essas vagas podem ser preenchidas tanto por meio de novos concursos públicos quanto por nomeações de certames já realizados.

Distribuição das Vagas por Área: Um Olhar Detalhado

A distribuição estratégica das vagas por área revela um esforço abrangente para fortalecer diversos setores do serviço público. No Poder Legislativo, estão previstas 594 vagas para provimentos e 24 vagas para criação.

Já no Poder Judiciário, os números impressionam, com 5.704 vagas para provimentos e 3.055 vagas para criação. O Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público receberão 355 chances destinadas ao provimento. A Defensoria Pública da União terá 43 vagas para provimento e 91 vagas para criação. No âmbito do Poder Executivo, o orçamento prevê 40.555 oportunidades para provimento e 197 vagas para criação.



Você também pode gostar:

Concurso Nacional Unificado – 6.640 Vagas

Destacando-se nesse cenário, o aguardado Concurso Nacional Unificado tem seu edital previsto para 10 de janeiro de 2024. Este certame abrangerá 6.640 vagas, distribuídas entre mais de 20 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. As provas, marcadas para 5 de maio, ocorrerão em 217 municípios de todas as regiões do país, oferecendo salários iniciais que podem chegar a até R$ 23 mil.

Entre os órgãos participantes do Concurso Nacional Unificado, destacam-se o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com 1.480 vagas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) com 110 vagas, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) com 30 vagas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com 40 vagas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com 520 vagas, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com 742 vagas, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) com 296 vagas, entre outros.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado

O cronograma do Concurso Nacional Unificado está estabelecido da seguinte forma: o edital será publicado em 10/01/2024, as inscrições ocorrerão de 19/01 a 09/02/2024, as provas estão marcadas para 05/05/2024, os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas serão divulgados em 03/06/2024, os resultados finais sairão em 30/07/2024, e a convocação para posse e Cursos de Formação está prevista para 05/08/2024.

Como se preparar para o CNU

Preparar-se para o Concurso Nacional Unificado exige uma estratégia focada e um comprometimento constante. O edital é o mapa do tesouro, então é fundamental estudá-lo minuciosamente, identificando requisitos, estrutura das provas e o que cai em cada matéria.

Na hora de montar seu plano de estudos, é como elaborar um plano de batalha. Estabeleça metas diárias e semanais realistas, considerando seu tempo disponível. Dê prioridade para as disciplinas mais “cascudas”, mas não deixe de revisar as que você já domina.

Quanto aos materiais, escolha os que são verdadeiros aliados. Livros, videoaulas e cursos online são seus parceiros nessa jornada. E não esqueça de dar uma espiada nas provas antigas, porque entender o estilo das perguntas é chave.

Simulados são verdadeiros treinos para o grande jogo. Eles testam seus conhecimentos e te preparam para gerenciar o tempo, algo crucial na hora H. Não menospreze a prática com redação se ela estiver na jogada.

Revisões são como revisitar os pontos importantes do seu arsenal. Mantenha-se atualizado com notícias e ajuste sua estratégia conforme mudanças no edital. Ah, e saúde mental é o escudo nessa batalha, então não negligencie.

Lembre-se: cada concurseiro tem sua própria tática. Seja persistente, mantenha a motivação e siga em frente, ajustando sua estratégia conforme necessário.