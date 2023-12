Mais de 93 mil candidatos realizam prova nesta semana

Mais de 93 mil candidatos que não conseguiram realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na data marcada, terão mais uma chance de fazer o teste nesta semana. De acordo com o Ministério da Educação, as reaplicações devem ocorrer na terça-feira (12) e na quarta-feira (13).

O Instituto que organiza o exame, no entanto, frisou que dentre os candidatos que devem realizar a prova nesta semana, a grande maioria (84.169) são alunos do Enem PLL (adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade). Outros 9.451 são consideradas reaplicações.

Os motivos da reaplicação

Apenas dois grupos de candidatos puderam solicitar a remarcação da prova. São eles:

Alunos prejudicados pela marcação do exame a mais de 30km de suas residências;

Alunos que pediram remarcação por problema de doença, ou de logística.

No primeiro caso, estamos falando de mais de 50 mil candidatos que foram alocados oficialmente em pontos muito distantes das suas residências. O tema virou polêmica, e o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais uma oportunidade para os alunos que não conseguiram chegar ao local da prova.

Até aqui, a entidade não divulgou os motivos da reaplicação. Como dito, mais de 50 mil estudantes que haviam sido alocados em pontos distantes de suas casas tiveram o direito de solicitar a reaplicação. Como apenas 9.451 conseguiram este direito, não é possível cravar se os demais conseguiram realizar a prova mesmo em local distante, se eles decidiram não solicitar a reaplicação, ou se o Inep simplesmente negou os pedidos.

Enem PLL

O Enem PLL é uma espécie de residual do exame que costuma ser aplicado desde o ano de 2010. Trata-se de uma parceria entre o Inep e o Ministério da Justiça, executada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).



O Ministério da Educação ressalta que as provas que são aplicadas aos presos possuem o mesmo nível de dificuldade visto em qualquer outro exame. A pasta afirma que a única diferença é que a aplicação dos exames ocorre dentro da unidades prisionais e socioeducativas que são indicadas pelos órgãos de segurança de cada uma das unidades da federação.

A reaplicação do Enem

Em todos os casos, o processo de reaplicação do Enem é semelhante ao que aconteceu na aplicação original. Veja abaixo:

Dia 1 (12/12): prova de Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira —Inglês ou Espanhol—, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), além de outras 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Dia 2 (13/12): 45 questões Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

A reaplicação da prova do Enem deve ocorrer das 13h30 às 19h nesta terça-feira (12), e das 13h30 às 18h30 na quarta-feira (13). A divulgação do gabarito oficial deve ocorrer no próximo dia 27 de dezembro, e o resultado oficial no dia 16 de janeiro do próximo ano.

Em caso de dúvidas específicas, a dica é entrar em contato com o Inep o mais rapidamente possível.

Inscrições de 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio conseguiu reverter a tendência de queda de inscrições que vinha se observando nos últimos anos. Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem.

O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.