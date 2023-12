Mais Valor CONTRATA pessoas em DUAS REGIÕES

O Grupo Mais Valor, uma das maiores gestoras de negócios, especializada em assessoria financeira para pessoas físicas e empresas, com agências e representantes distribuídos pelos maiores estados do Brasil, está com inúmeras vagas abertas.

Isto é, antes de falar com mais detalhes sobre a companhia, consulte a lista de cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Vendedor (a) Ativo – São Paulo – SP – Telemarketing;

Operador (a) de Telemarketing | Produtos Bancários – São Paulo – SP -Telemarketing / Call Center Ativo;

Consultor (a) Ativo de Vendas | Produtos Bancários – São Paulo – SP- Efetivo;

Operador de Telemarketing Ativo – São Paulo – SP – Telemarketing;

Operador (a) de Telemarketing – Belo Horizonte – MG – Telemarketing / Call Center;

Consultor (a) Correspondente Bancário | Vendas Ativas – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Praia Grande – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Consultor (a) de Vendas | Consignado| Brasília – DF – Venda Interna;

Consultor Correspondente Bancário – Brasília – DF – Venda Interna;

Operador (a) de Telemarketing Ativo – Santos – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Operador (a) de Telemarketing – Guarujá e São Vicente – SP – Venda Interna: Vendas de empréstimo consignado de instituições bancárias nacionais e multinacionais via telefone (ativo) para o publico INSS, Governo, Policia Militar, Governo, SIAPE, Prefeitura etc. Digitação das propostas no sistema do banco;

Agente de Prospecção – Centro – São Paulo – SP – Venda Interna: Realizar pesquisas de mercado para identificar potenciais clientes e oportunidades de negócios. Desenvolver estratégias de prospecção para abordar leads e convertê-los em clientes. Abordagem de clientes via telefone, e-mail, mailing e redes sociais;

Consultor (a) Comercial Hunter – Centro – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) Comercial | Consignado – Brasília – DF – Venda Interna.

Mais sobre a Mais Valor

Sobre o Grupo Mais Valor, é interessante ressaltar que, ao longo de mais de 10 anos no mercado, o propósito é ajudar o maior número de pessoas e famílias a realizarem os seus sonhos, de maneira prática, segura e eficiente.

Por isso, conta com as melhores condições em crédito consignado privado ou para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Além de linhas de crédito facilitadas para aposentados e pensionistas do INSS.

Confira alguns benefícios disponíveis

Parcerias com academias;

Assistência médica;

Instituições de ensino;

Orientação psicológica;

Descontos em cursos, graduações, pós-graduações;

Assistência odontológica.



Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

