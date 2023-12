Maldição de Taylor Swift? Os Swifties se revoltam enquanto os fãs dos Chiefs comparam a namorada de Travis Kelce a Yoko Ono

Tele fase de lua de mel entre Swifties e Chefes de Kansas City os fãs aparentemente acabaram depois da derrota em casa do time na semana 16 para o Invasores de Las Vegas no domingo no Arrowhead Stadium.no Natal.

Os usuários das redes sociais, principalmente fãs do Chiefs, desde então se concentraram em saber se o “Taylor Swift maldição” é uma coisa real, apesar do fato de eles terem dito pela primeira vez que o tight end Travis Kelce jogou melhor com ela presente.

Taylor Swift conforta Brittany Mahomes depois que Patrick e Travis Kelce arruinam o NatalParker Johnson

Os Swifties foram rápidos em defender a estrela pop e até alegaram que culpar uma mulher pelas perdas envolvendo homens adultos jogando um jogo é quase misógino.

Talvez a pior opinião de todas seja comparar Swift a Yoko Onoa mulher que o mundo culpa pela separação Os Beatles depois que ela começou a namorar John Lennon.

“Sinto muito, mas quando Taylor Swift começou a jogar no ataque no NFL? E ainda estamos culpando Yoko Ono pela queda de Os Beatles? Era racista e sexista naquela época e ainda é hoje. Vamos parar de culpar as mulheres quando os homens se tornam incompetentes em seu trabalho”, tuitou um usuário.

Os chefes ainda estão em boa posição

Perder para um adversário de divisão quando poderia ter conquistado o AFC Oeste e perder quatro dos últimos cinco jogos é evidentemente o suficiente para fazer os fãs do Chiefs apontarem o dedo para as pessoas erradas.

Além disso, Kansas City ainda está em boa posição para conquistar a divisão faltando dois jogos para o final, em casa contra o Cincinnati Bengals seguida de uma visita ao Carregadores de Los Angeles.

Outra vitória na frente de Swift também colocaria os Chiefs de volta em 0,500 com a presença dela, para que todos possam se acalmar.

Os números de Kelce foram prejudicados, mas ainda assim ninguém vai querer enfrentar os Chiefs nos playoffs, independentemente de jogarem em casa ou fora.