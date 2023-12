Malik Monk e uma das jogadas do ano: O zagueiro bate, a torcida enlouquece…

J.só porque 2023 está chegando ao fim não significa que NBA deixa de produzir grandes peças e momentos inesquecíveis. Monge Malikum pouco peculiar – pelo estilo e forma de tocar – do Reis de Sacramentoconquistou uma vaga nas melhores jogadas do ano em um dos últimos jogos de seu time em 2023. Foi enterrada no contra-ataque desencadeou a loucura e entra diretamente nos ‘destaques’ do ano.

Mongeque terminou com 7 pontos e 5 assistências na vitória dos Kings por 120-105 sobre o Fênix Sóis, destruiu a borda do Arizona. Ele lançou o contra-ataque, recebeu a bola na corrida e acertou uma machadinha que ninguém pôde fazer.

Na verdade, os detalhes da enterrada mostram como é algo fora do comum. Drew Eubankso zagueiro mais próximo e um gigante de 2,08 metros de altura, parecia que ia bloquear.

Mas ele mudou de ideia quando viu Monk voando e a imagem mostra perfeitamente porque ele decidiu sair do caminho.