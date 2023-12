Mama June assume a custódia de uma das filhas de Chickadee após morte por câncer

Mamãe junho está assumindo as funções de mãe de uma de nossas falecidas filhas Anna “Chickadee” Cardwell filhos de … TMZ aprendeu.

Ana, que morreu sábado depois de uma difícil batalha contra o câncer, teve 2 filhas com 2 homens diferentes… e nossas fontes dizem que a criança mais nova, de 8 anos Kylee agora mora com seu pai biológico, Michael .

TMZ. com

Disseram-nos que a família tinha um plano para Kylee ir morar com seu pai caso algo acontecesse com Anna, que foi diagnosticada, em janeiro, com câncer em estágio 4.