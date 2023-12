Mama June diz que lutará para manter a custódia da filha de Chickadee

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o pai biológico da filha mais nova de Anna, Kylee, está processando Mama June pela custódia da filha de 11 anos de Anna, Kaitlyn .

Michael Cardwell já assumiu a custódia de Kylee, de 8 anos, que teve com Anna, após sua recente morte… e ele diz que assumiu um papel parental na vida de Kaitlyn ao longo dos anos, apesar de não ser seu pai biológico.

Nos documentos, Michael diz que Anna promoveu e apoiou seu relacionamento com Kaitlyn quando Anna ainda estava viva… ele diz que se comportou como se fosse o pai de Kaitlyn e afirma que Anna estava de acordo com ele, continuando a passar tempo com Kaitlyn mesmo depois que ele e Ana se separou. Ele também diz que está pagando a educação de Kaitlyn.