Man Utd News: Casemiro pode deixar o Manchester United e desembarcar na Arábia Saudita

Manchester United têm lutado até agora nesta temporada. É óbvio, como evidenciado por estar fora do Liga dos Campeões e a Europa no seu conjunto, e estando no fundo Liga Premiada mesa.

Alguns jogadores já procuram um novo destino e alguns dos jogadores que têm sido pilares decidiram seguir em frente, ou pelo menos estão a olhar para o que a janela de transferências tem para oferecer. Um dos casos mais marcantes é o de Casemiroque recebeu uma oferta importante do futebol saudita e pensa em mudar de cenário.

Tal como acontece com todas as propostas do Liga Profissional Saudita vem com muito dinheiro, mas também pode estimular Unido para iniciar uma reformulação completa do elenco, que poderá começar com uma mudança de treinador.

Casemiro’s uma possível saída viraria manchete, já que o brasileiro foi a estrela da temporada passada. Embora sua contribuição nesta temporada tenha diminuído, principalmente devido a lesões, sua presença continua importante entre os torcedores do United.

O meio-campista chegou Old Trafford no verão de 2022 em troca de um valor que, com variáveis, poderá atingir os 70 milhões de euros. Embora os diretores procurem agora recuperar parte desse investimento, o seu preço não chegará a esse montante.

Segunda grande onda do futebol na Arábia Saudita

A oferta feita a Casemiro é o que se presume ser a segunda grande onda do futebol saudita, à medida que procuram contratar mais estrelas que joguem na Europa. Nesta ocasião, a Liga Árabe parece ter encontrado em Manchester United um clube disposto a dispensar alguns dos seus jogadores. Jadon Sancho é outro dos que poderão aparecer no futebol saudita em janeiro.

Os dirigentes da Arábia Saudita têm um objetivo claro, que nada mais é do que ter o que consideram ser os 300 melhores jogadores do mundo. Aos poucos a Saudi Pro League vai sendo povoada de jogadores importantes e em janeiro Casemiro poderia ser um deles.