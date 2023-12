Manny Pacquiao entre as Olimpíadas e enfrentando Josh Taylor

Manny Pacquiao ainda não tornou públicas suas intenções futuras, embora existam diferentes cenários possíveis para seu futuro.

Por um lado, está o sonho de ser atleta olímpico no Jogos Paris 2024, embora enfrente vários obstáculos, a começar pelo fato de a idade máxima para os boxeadores nesta competição ser 40 anos.

Pacquiao sugere retorno ao boxe

O Comitê Olímpico das Filipinas (COP) fez um “pedido especial” em outubro para que seu boxeador recebesse uma isenção.

Se for concedido, ele terá que conquistar sua vaga em Paris por meio de um dos dois torneios de qualificação no próximo ano, na Itália e na Tailândia.

Por outro lado, temos Amir Khan, que quer uma luta na Arábia Saudita ou em Abu Dhabi contra seu ex-parceiro de treino.

“Há interesse, Manny’s a equipe quer isso. Seria enorme. Uma luta com Manny definitivamente me motivaria”, Amir Khan disse em entrevista à IFLTV.

Tal luta marcaria o retorno dos dois lutadores às fileiras profissionais.

O que o ex-promotor de Pacquiao disse sobre seu futuro?

As últimas pistas sobre Pac-Man’s futuro foram oferecidos por Bob Arum o ex-promotor do campeão das oito divisões.

Em 2019, o chefe do Top Rank estava preocupado com o fato de Manny sofreria “danos cerebrais” se continuasse no boxe, mas agora ele até o vê como tendo uma chance de retornar ao seu rebanho.

“Um cara que eu gostaria de conseguir [Josh] Taylor é Pacquiao“, Arum disse à Pro Box TV.

“Acho que seria uma boa luta. Talvez eles pudessem fazer isso no peso galo ou talvez 147 libras. Acho que é uma luta na qual Pacquiao estaria interessado.

“Ele adora gastar dinheiro e gastou muito em sua campanha presidencial. Pacquiao é um cara muito rico, mas Manny quer continuar sua carreira por pelo menos mais um ou dois anos. O dinheiro é a razão pela qual todo mundo volta.”