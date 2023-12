Mansão destruída de US $ 53 milhões de Kanye West em Malibu, dê uma olhada por dentro

Kanye West O apartamento de Malibu, completamente destruído, à beira-mar, claramente precisa de muito amor… com fotos aéreas mostrando o quão sem alma parece antes das reformas.

Apesar da mansão estar listada por US$ 53 milhões, os novos proprietários terão que gastar muito mais US$$$ para dar um pouco de vida à casa insuportavelmente vazia de 3 andares – que nem tem encanamento, eletricidade ou AVAC.

Obviamente, isso significa que a casa de 4.000 pés quadrados pode passar por uma transformação total… já que não virá com a estética minimalista preferida do rapper, mas atualmente se destaca como um polegar machucado, aninhada entre as outras propriedades costeiras.