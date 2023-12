Mantiqueira Brasil OFERECE EMPREGOS em mais de TRÊS ESTADOS

A Mantiqueira Brasil, empresa que é líder no segmento de avicultura na América do Sul e atua há mais de 35 anos no mercado, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo e suas respectivas localidades:

Ajudante de Motorista – Itanhandu – MG – Efetivo;

Analista Comercial – Clube do Ovo – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Contabilidade Sênior – Itanhandu – MG – Efetivo;

Analista de PCP – Primavera do Leste – MT – Efetivo;

Assistente Administrativo – Descalvado – SP – Efetivo;

Auxiliar Controle de Qualidade – Itanhandu – MG – Efetivo;

Auxiliar de Classificação – Passa Quatro – MG – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Passa Quatro – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Lorena – SP – Efetivo;

Conferente – Itanhandu – MG – Efetivo;

Coordenador de Comunicação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Designer – São Paulo – SP – Efetivo;

Eletricista III – Primavera do Leste – MT – Efetivo;

Galponista de Aves de postura – Itamonte – MG – Efetivo;

Galponista de Aves de Postura – Formosa – GO – Efetivo;

Motorista Interno – Itanhandu – MG – Efetivo;

Operador para Fábrica de Ração – Itirapina – SP – Efetivo;

Porteiro (a) – Campanha – MG – Efetivo;

Repositor de Vendas – Jundiaí e São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Manutenção de Estruturas – Itanhandu – MG – Efetivo;

Supervisor de Trade (Comercial) – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) em Eletromecânica – Lorena – SP – Efetivo;

Tratorista III – Primavera do Leste – MT – Efetivo.

Mais sobre a Mantiqueira Brasil

Dando mais detalhes sobre a Mantiqueira Brasil, vale frisar que a companhia está há mais de 30 anos no mercado. Ao todo, a Mantiqueira possui uma produção total de aproximadamente 3 bilhões de ovos por ano, estabelecida em suas unidades distribuídas em oito cidades do Brasil: Itanhandu (MG), Passa Quatro (MG), Campanha (MG), Primavera do Leste (MT), Lorena (SP), Cabrália Paulista (SP), Francisco Beltrão (PR) e Cabeceiras (GO).

Por fim, além de contar com mais de conta com mais de 2.300 colaboradores, em 2022 alcançou um feito importante. Pela primeira vez nos mais de 30 anos de história, a Mantiqueira apareceu no ranking das 15 Melhores Empresas para Trabalhar no Agronegócio da GPTW Brasil. Isto é, se candidate agora mesmo!

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Mantiqueira Brasil já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas principais vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Confira tudo agora mesmo o Notícias Concursos!