Maple Bear ABRE CARGOS em QUATRO ESTADOS

A Maple Bear, empresa que é líder mundial em educação bilíngue, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas práticas que posicionam a educação canadense entre as melhores do planeta, está com ótimas possibilidades em aberto. Dito isso, veja quais são os cargos ofertados:

Analista de BI Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Compras Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) Acadêmico de Campo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de SAF – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Gente e Gestão – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Trade Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Consumer Market Insights (CMI) – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Pedagógico – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Pedagógico Bilíngue – Goiânia – GO – Docente;

Professor (a) Bilíngue Maple Bear Ipatinga – Ipatinga – MG – Efetivo.

Mais sobre a Maple Bear

Contando mais sobre a Maple Bear, é importante destacar que trata-se de uma das maiores redes de educação bilíngue do mundo. Além de atuar no Brasil há mais de 13 anos, hoje pertence ao grupo SEB e constitui uma história de muito respeito e admiração por todos os educadores que comprovam e aprovam a sua metodologia de ensino.

Com mais de 140 escolas em operação, espalhadas por todas as regiões do Brasil, a Maple Bear oferece Ensino Infantil, Fundamental e Médio da mais alta qualidade para uma demanda superior a 25 mil alunos. Com a metodologia canadense de estudo (que é reconhecida como uma das melhores do mundo), a escola é referência no ramo.

Confira alguns benefícios

Cartão Flexível Swile para refeição;

Assistência Médica Bradesco Saúde;

Assistência Odontológica Odontoprev;

Vale-transporte ou estacionamento;

Seguro de Vida;

Programa de Bem Estar (Totalpass, Vittude);

Clube de Vantagens New Value.

Como enviar o seu currículo para a empresa?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Maple Bear, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

