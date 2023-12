Marcher Brasil ABRE CARGOS no Sul do país; Se candidate!

A Marcher Brasil, empresa que é uma indústria brasileira que oferece soluções inovadoras para o agricultor que deseja aumentar a sua lucratividade, está com várias vagas abertas. Quer dizer, se você está procurando um novo trabalho, vale a pena visualizar a lista de cargos disponíveis:

Analista de Materiais SR – Gravataí – RS- Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Gravataí – RS – Efetivo;

Assistente de Compras – Gravataí – RS – Efetivo;

Assistente Fiscal – Gravataí – RS – Efetivo;

Auxiliar de Compras – Gravataí – RS – Efetivo: Atender lista de solicitações internas de compras, materiais indiretos, manutenção predial, consumíveis, EPIS, locações entre outros. Conhecimento em modalidade de fretes; Auxílio na analise de cotações e melhor custo; Analisar orçado e realizado das suas demandas de compras;

Auxiliar de Expedição – Gravataí – RS – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Gravataí – RS – Efetivo;

Soldador (a) – Gravataí – RS;

Banco de Talentos – Vagas Administrativas – Gravataí – RS – Banco de Talentos;

Projetista de Processos – Gravataí – RS – Efetivo.

Mais sobre a Marcher Brasil

Dando mais detalhes sobre a empresa, vale frisar que a Marcher Brasil produz máquinas e implementos agrícolas de alta qualidade para o armazenamento de grãos secos, grãos úmidos e silagem em silos-bolsa.

Além disso, fundada em março de 2004, sua primeira unidade industrial foi montada no município de Cachoeirinha, RS, onde operou até novembro de 2008, quando foram inauguradas suas novas instalações, junto à autoestrada BR 290, no trevo de acesso da cidade de Gravataí – região metropolitana de Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

Por fim, em resumo, a Marcher tem como missão criar soluções inovadoras em armazenagem e para o agronegócio, que potencializem ganhos para a cadeia produtiva, via equipamentos eficientes e de qualidade, produzidos dentro das melhores práticas de sustentabilidade e governança.

Confira alguns benefícios

Salário compatível com a função;

Refeitório no local;

Assistência médica e odontológica;

Vale Transporte / Ônibus Fretado para a região próxima à Gravataí;

Seguro de Vida;

Bônus anual por atingimento de metas.



Consulte como se candidatar em um dos cargos

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

