Marcos Jordan inclui o pai para parabenizar a irmã Jasmine, apesar das diferenças

Jasmim Jordãofilha de Michael Jordan e irmã mais nova para Marcus Jordão, completou 31 anos nesta quinta-feira. Marcus deixou de lado as diferenças com o pai para parabenizá-la nas redes sociais.

Marcus, 32, compartilhou uma foto dele e do búfalos de Chicago legend em suas histórias no Instagram e marcou a conta de Jasmine para desejar-lhe um feliz aniversário. A foto é da festa de 60 anos de Michael.

A dura mensagem de Michael Jordan para seu filho sobre o namoro com Larsa PippenParker Johnson

Jeffrey Jordano filho mais velho de Michael, aos 35 anos, também compareceu à festa de aniversário, embora não tenha posado para a foto viral.

Jasmine trabalha para a marca Air Jordan desde 2017 e provou seu valor no mundo dos negócios trabalhando em estreita colaboração com atletas femininas.

Por que Michael e Marcus Jordan se dão mal?

Michael e Marcus estão se dando mal porque o último está namorando Larsa Pippenex-mulher do ex-astro dos Bulls e companheiro de equipe mais importante de MJ, Scottie Pippen.

Marcus e Larsa estão planejando se casar e ele quer que seu pai seja o padrinho, embora Michael não aprove o relacionamento deles.

Certa vez, perguntaram a Michael se ele apoiava Marcus no namoro com a ex-esposa de seu ex-companheiro de equipe e simplesmente respondeu com um “não”.