Maria Filó CONTRATA Auxiliar de Loja, Vendedor (a) e mais!

A Maria Filó, famosa rede de lojas de vestuário feminino, que traz a criatividade e a alma feminina traduzidas em looks com detalhes surpreendentes e experiências personalizadas, está contratando novas pessoas no mercado. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Assistente de Planejamento de Produto – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de loja | Boulevard – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de loja | Leblon – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Leblon – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Loja | Moema – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja | Villa Lobos – São Paulo – SP – Efetivo;

Produtor (a) de Moda (Stylist) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja | Boulevard – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja | Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Atendimento ao cliente; Interação com o universo digital e principalmente redes sociais; Ter conhecimento e inspirações no setor da moda. Foco nas metas e objetivos (cotas e indicadores); Atuar na fidelização e realização do pós-venda;

Vendedor (a) de Loja – Shopping Diamond Mall – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Icaraí II – Niterói – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) | Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – RioMar Aracaju – Aracaju – SE – Efetivo.

Mais sobre a Maria Filó

Falando com mais ênfase sobre a Maria Filó, vale destacar que foi com um trabalho em tricô rico em cores e detalhes que Célia Osorio encantou as mulheres com suas criações. Sensível aos desejos do universo feminino e com uma grande vontade de experimentar, em pouco tempo, formou um time e decidiu mostrar suas coleções.

Em 1997 a primeira Maria Filó nascia em Ipanema. Hoje, na direção criativa, Roberta Ribeiro aprimora as técnicas passadas por sua mãe e mantém a essência feminina da marca, criando peças que unem gerações. Atualmente, marca presença em todas as regiões do Brasil, totalizando 35 lojas próprias e 17 franquias. A matriz fica localizada no Rio de Janeiro.

Confira como enviar o seu portfólio

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Maria Filó, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



