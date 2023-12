Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson fazem apresentação surpresa

Reproduzir conteúdo de vídeo





Mariah Carey deu um presente de Natal antecipado para a multidão no Madison Square Garden no sábado à noite … trazendo Ariana Grande e Jennifer Hudson para cantar “Oh Santa!” com ela.

Mariah pegou o público de Nova York de surpresa quando anunciou que tinha um presente “inesperado, mas incrível”. Primeiro, Mariah chamou Ariana e Jennifer de “anjos de Natal” e depois pediu que viessem ajudá-la a cantar a música de Natal.

Enquanto Ariana e Jennifer subiam ao palco, Mariah as cumprimentou com entusiasmo, dizendo: “Vocês não acreditariam, mas aqui temos JHud com Ari!”

Todas as três cantoras pareciam incríveis em roupas estilosas… e Mariah confirmou isso dando uma olhada nas outras mulheres e expressando sua satisfação em uma palavra, “Linda”.

O trio então lançou a música natalina para a alegria do público, fazendo uma apresentação arrasadora. Mas na verdade foi mais uma reunião, já que Mariah gravou uma versão de “Oh Santa!” com Ariana e Jennifer em 2020.



