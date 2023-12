Mariah Carey e sua música ‘All I Want for Christmas’ lideram a Billboard Hot 100 pela 14ª semana

Mariah CareyO duradouro sucesso de férias do grupo, ‘All I Want for Christmas Is You’, alcançou um feito notável, garantindo sua posição no topo da parada Hot 100 da Billboard por impressionantes 14 semanas.

Esta conquista cimenta Careycomo o artista com o maior número de entradas em primeiro lugar na história das paradas da revista musical americana.

Os filhos de Mariah Carey reclamam do espírito natalino da mãe

‘Tudo que eu quero para o Natal’ é agora Careyé a terceira música a dominar o Hot 100 por pelo menos 14 semanas, destacando-a como a primeira artista a alcançar esse feito notável.

Apesar de ter perdido brevemente o primeiro lugar para Brenda Lee‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ nas duas primeiras semanas de dezembro, Careyo hino festivo do Reino Unido recuperou sua posição na semana passada.

Estabelecendo novos recordes

O significado de CareyAs conquistas musicais de Welsh vão além das paradas.

Em 25 de dezembro, pelo segundo ano consecutivo, ‘All I Want for Christmas Is You’ quebrou recordes no Spotify como a música mais tocada em um único dia, acumulando impressionantes 23,7 milhões de streams (em comparação com 21,2 milhões em 2022).

Essa conquista acrescenta Carey‘s dominância geral na parada da Billboard, onde ela detém o recorde de maior número de semanas no primeiro lugar, acumulando um total impressionante de 93 semanas.

Isso a coloca à frente de nomes notáveis ​​como Rihanna com 60 semanas e Os Beatles com 59.

A popularidade duradoura de ‘All I Want for Christmas’ se solidificou Mariah Careydo status de rainha não oficial do Natal.

Lançada originalmente em 1994, a música se tornou um hino de Natal atemporal, trazendo ao artista um fluxo contínuo de sucesso.

Além de suas realizações musicais, Carey abraçou a época festiva com uma turnê temática de Natal intitulada ‘Merry Christmas One and All’. A turnê a levou a várias cidades da América do Norte, permitindo que os fãs vivenciassem ao vivo a magia de seus clássicos natalinos.

CareyAs festividades de Natal também se estenderam a apresentações especiais, incluindo uma residência em Nova York intitulada ‘All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity’.

Além disso, ela apresentou um especial de Natal para Apple TV+ intitulado ‘Mariah Carey‘Special Mágico de Natal’, ressaltando seu impacto duradouro na temporada de férias.