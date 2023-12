Mariah Carey envia flores para Brenda Lee depois que ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ chega ao primeiro lugar

Mariah Carey pode ser a rainha do Natal, mas ela ainda é uma boa esportista… enviando Brenda Lee flores depois que a cantora liderou os bate-papos com seu hit natalino, 65 anos depois de ter sido gravado.

Brenda, conhecida por sua clássica faixa de Natal, “Rockin’ Around the Christmas Tree”, compartilhou o gesto de Mariah no Instagram na quinta-feira, exibindo um buquê com um bilhete manuscrito de Mariah – um que deseja a ela um Feliz Natal e um grande parabéns para ela “histórico nº 1.”