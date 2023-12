Mariah Carey lança novo videoclipe festivo, fãs surpresos

Se fosse mesmo possível, Mariah Carey está espalhando ainda mais magia festiva nos feriados – surpreendendo os fãs com uma versão atualizada de seu clássico, “All I Want For Christmas Is You”… batizando-o de “Festive Lambs Edition!”

Caso você esteja em apuros… A “Rainha do Natal” se refere a seus fãs como “Lambs” ou “The Lambily”, e eles apareceram com força total no clipe de 4 minutos que Mariah compartilhou na sexta-feira … apresentando imagens inéditas de sua turnê “Merry Christmas One and All”.