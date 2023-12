Martina Navratilova apoia o lendário Chris Evert poucos dias após o diagnóstico de câncer de ovário

Martina Navratilova imediatamente procurou o 18 vezes campeão do Grand Slam Chris Evert poucos dias depois de ela revelar que tem câncer de ovário pela segunda vez, algo que ressoou na tcheca-americana, já que ela também lutou contra o câncer em 2023.

Evert, agora com 68 anos, recebeu seu segundo diagnóstico em 8 de dezembro e Navratilova a levou para comprar comida para ajudá-la a se apoiar e a se sentir um pouco melhor.

No início deste ano, Evert foi informado de que ela estava livre do câncer, mas a doença ressurgiu enfrentando-a para passar pelo trauma de lutar contra a doença mais uma vez, menos de um ano depois de ela ter recuperado sua vida.

Em uma foto enviada ao Twitter, agora chamada de X, Evert postou a dupla apontando para um pouco de comida enquanto eles se abraçavam. A legenda era: “Estamos nisso juntos! Obrigado pela comida deliciosa @Martina.”

Navratilova, que ganhou 18 títulos importantes de simples e 31 títulos importantes de duplas femininas, luta contra o câncer desde janeiro de 2023, quando um linfonodo foi descoberto em seu pescoço. Um diagnóstico de câncer de garganta e mama no estágio um foi determinado e ela estava livre do câncer em março do mesmo ano.

Evert desiste da cobertura do Aberto da Austrália

Evert, que conhece todos os truques do tênisfaz parte da cobertura dos torneios de Grand Slam da ESPN desde 2011, atuando como analista.

Mas com o Aberto da Austrália programado para ser realizado entre 14 e 28 de janeiro em Melbourne Park, Evert teve que recuar para se concentrar em sua própria saúde e recuperação enquanto lutava contra a doença novamente.

“Desde que fui diagnosticado com câncer pela primeira vez, há dois anos, tenho sido muito aberto sobre minha experiência”, Evert disse em um comunicado via ESPN. “Eu queria dar a todos vocês uma atualização.

“Meu câncer está de volta. Embora este seja um diagnóstico que eu nunca quis ouvir, mais uma vez me sinto feliz por ter sido detectado precocemente.

“Com base em uma tomografia PET, passei por outra cirurgia robótica na semana passada. Os médicos encontraram células cancerígenas na mesma região pélvica. Todas as células foram removidas e comecei outra rodada de quimioterapia.

“Não poderei me juntar aos meus colegas quando a ESPN retornar a Melbourne para o Aberto da Austrália próximo mês. Mas estarei pronto para o resto da temporada do Grand Slam!”