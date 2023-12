Mason Rudolph se junta ao ranking como o 58º quarterback titular da NFL nesta temporada

Aé Mason Rodolfo se prepara para entrar em campo como Pittsburgh Steelers‘ como zagueiro titular no sábado contra o Cincinnati Bengals, ele se juntará a uma longa lista de zagueiros que foram chamados para liderar seus times nesta temporada. Na verdade, Rudolph será o 58º quarterback diferente a iniciar um jogo da NFL este ano, destacando a frequência com que as equipes tiveram que confiar em seus sinalizadores reserva.

A realidade da rotatividade de quarterbacks na NFL foi ressaltada pela observação de que os times muitas vezes precisam recorrer ao segundo, terceiro ou mesmo quarto quarterbacks em uma temporada.

O desempenho destes backups pode ter um impacto significativo na sorte de uma equipe, como evidenciado pelo contraste entre um backup que joga bem, como Gardner Minshew para o Colts de Indianápolise um backup tocando mal, como Zach Wilson para o Jatos de Nova York. Essa disparidade pode significar a diferença entre permanecer na disputa dos playoffs e ser eliminado matematicamente.

O carrossel dos quarterbacks provavelmente continuará girando, com a possibilidade de Trevor Siemian começando pelos Jets se Zach Wilson não estiver liberado para jogar no domingo. Siemian se tornaria o 59º quarterback titular da NFL nesta temporada, destacando ainda mais a prevalência de mudanças de quarterback devido a lesões e problemas de desempenho.

Existe a possibilidade de ter 64 QB em destaque até o final da temporada

Olhando para a Semana 16 e além, a perspectiva de mais lesões levando a novos zagueiros titulares na Semana 17 é uma possibilidade distinta. Além disso, espera-se que a Semana 18 apresente titulares de primeira viagem, já que equipes sem nada pelo que jogar muitas vezes dão aos seus reservas a oportunidade de mostrar suas habilidades.

À medida que a temporada avança, prevê-se que a NFL terá um total de 64 zagueiros titulares, com média de dois por equipe. Este número impressionante serve como uma ilustração dos desafios que as equipes enfrentam quando contam com zagueiros reserva. Em muitos casos, a qualidade do jogo destas reservas deixa muito a desejar, resultando no que só pode ser descrito como um futebol abaixo da média.

Ao refletir sobre esta tendência, torna-se evidente que o desempenho dos zagueiros reserva é um fator crítico para determinar o sucesso de uma equipe. À medida que cada novo quarterback entra em campo, o impacto do seu jogo repercute em toda a liga, moldando os resultados dos jogos e influenciando o cenário dos playoffs.

A porta giratória dos quarterbacks serve como um lembrete da natureza imprevisível da NFL e da resiliência necessária para enfrentar os desafios que surgem ao longo da temporada.