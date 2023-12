Mateo Messi marca o gol que Leo sonhava marcar

Matheus Messi pode acabar enchendo as botas mágicas de seu pai superstar Lionel Messi depois de marcar um gol do qual seu pai ficaria orgulhoso.

O Seleção argentina capitão sempre insistiu que seu segundo filho Matheus é fanático por futebol, e esta última ação prova que ele tem as melhores chances de seguir seu pai e se tornar uma futura estrela.

O filho de Lionel Messi, Mateo, marca um gol espetacular de bicicleta com o Inter Miami

O jovem, que ingressou Seleção juvenil do Inter Miami depois da mudança de seu pai para MLSmarcou um golaço ao executar um brilhante chute de bicicleta para acertar o fundo da rede.

A bola foi lançada para a entrada da área e, de frente para o outro lado, o menino de oito anos bateu acrobaticamente por cima do goleiro, que só pôde observar a bola passar pela linha.

A técnica mostrada no movimento parece confirmar que A fé de Leão no caso, seu filho do meio está bem colocado, embora ainda esteja no início de sua carreira.

Inter Miami decidiu enviar o vídeo para as redes sociais e mostrar ao mundo o tremendo golpe de Mateo no TikTok. Não demorou muito para que o videoclipe se tornasse um sucesso viral, com os fãs registrando sua empolgação com o talento do garoto.

Existem sombras do oito vezes vencedor da Bola de Ouro da maneira que Matheus marcou. Ele mostrou excelente compostura e um nível impressionante de habilidade técnica para acertar a bola.

Mas ter a confiança e a autoconfiança para alcançar um objetivo desse tipo sugere Messi pode ter transmitido parte de seu talento único ao filho.

Quantos filhos Lionel Messi tem com sua esposa?

Messi divide três filhos com seu namorado de infância, Antonela Roccuzzo, que estão juntos desde que ele passou de Barcelona academia quando adolescente.

O casal decidiu se mudar para uma nova casa luxuosa em Miami com seus filhos Thiago, 11, Mateo, 8, e Ciro, 5com os meninos geralmente vistos com a mãe observando o pai jogador de futebol em ação.

Messi admitiu que Matheus às vezes o deixa ‘louco’, mas falou em termos elogiosos sobre as atividades e o comportamento animado de seu filho.

“Mateo é muito especial. Ele está sempre fazendo coisas novas, coisas que chamam a atenção”, disse ele em entrevista em 2019.