Matt Brown ainda apóia Tony Ferguson, mas diz que ‘El Cucuy’ nunca mais foi o mesmo depois que Justin Gaethje ‘deu uma surra’ nele

Tony Ferguson provavelmente está em uma encruzilhada de carreira após a sétima derrota consecutiva após cair para Paddy Pimblett no UFC 296.

O CEO do UFC, Dana White, já pediu a aposentadoria de Ferguson, mas não chegou a dizer que a promoção liberaria o ex-campeão interino em vez de oferecer outra luta.

Ferguson, por sua vez, não falou muito após sua última derrota, embora o veterano do UFC Matt Brown ainda não esteja pronto para desistir dele. Na verdade, Brown admite que julgou mal as habilidades de Pimblett antes do UFC 296, porque ele teve um desempenho muito melhor contra Ferguson do que o esperado inicialmente.

“Tony está trabalhando”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Ele está investindo tempo. Vemos que ele está moendo. Quando você está cumprindo a semana infernal de David Goggins, você dedica tempo, dedica trabalho. Quando você olha o currículo das pessoas para quem ele perdeu, não há nada para se envergonhar. Estes são assassinos.

“Mas agora perdendo para Paddy, agora surge a questão – talvez Paddy seja melhor do que pensamos que ele é? Ou Tony está em sua última etapa? Realmente não respondeu muitas perguntas para mim. Pelo menos não respondeu às perguntas que eu tinha. Esses dois caras são melhores do que acreditamos? Talvez Tony ainda tenha algumas lutas que possa vencer. Talvez Paddy fosse o melhor homem esta noite. Simplesmente não respondeu a todas as minhas perguntas.”

Embora Brown não esteja pronto para martelar o último prego no caixão de Ferguson, ele reconhece que o ex-campeão interino dos leves do UFC não se pareceu nem perto de quando conquistou 12 vitórias consecutivas em uma das divisões mais profundas do esporte.

Em várias ocasiões, Ferguson foi escalado para enfrentar Khabib Nurmagomedov, incluindo algumas oportunidades de luta pelo título que lhe dariam a chance de se tornar um campeão indiscutível do UFC. Lesões, mau momento e a pandemia global impediram que a luta acontecesse e, em vez disso, Ferguson travou uma guerra com Justin Gaethje no primeiro card do UFC desde a pandemia de COVID-19, o UFC 249.

Ferguson quase finalizou no início da luta, mas Gaethje voltou para punir “El Cucuy” antes de uma paralisação no quinto assalto.

Brown não pode deixar de se perguntar se talvez aquela briga com Gaethje tenha tirado algo de Ferguson que ele nunca mais recuperou.

“Eu sinto que aquela luta [with Justin Gaethje] ou o [Michael] Chandler um, simplesmente tirou isso dele”, disse Brown. “Que situação. É uma merda. Um dos maiores e se. Ele arranca o joelho ao tentar lutar contra Khabib pela quarta vez, tropeçando na porra de um fio. Tem estado em declínio desde então. Eu sinto que Gaethje tirou isso dele.

“A maneira como ele deu um soco no rosto e bateu a cabeça só fez alguns ovos mexidos ali. Não consigo entender, Tony parecia o Tony normal [at UFC 296]…ele não parecia mais lento. Ele sempre foi um cara estranho e não muito rápido. Então, isso me faz pensar que talvez Paddy seja melhor do que acreditamos. Eu odeio dizer isso, porque sinto que isso não é verdade, mas tenho que me perguntar se ele é, e se ele é, Tony ainda é melhor do que pensamos que ele é.”

Resta saber se a carreira de Ferguson no UFC acabou, mas Brown ainda vê um mundo onde ele retornará ao octógono. Antes que isso aconteça, porém, Brown prefere ver Ferguson realizar algumas lutas de grappling só para ver se ele ainda tem as habilidades necessárias para competir com os melhores do mundo.

“Vamos ver se ele ainda consegue sem levar socos na cabeça”, sugeriu Brown. “Eu adoraria vê-lo fazer outra coisa. Não apenas arriscar o cérebro lá fora. Acho que esse é o maior problema de todas essas lutas, além de Bobby Green, só me lembro de muitas dessas lutas, só dele levando uma surra.

“Obviamente, isso não é bom para você. Não creio que tenhamos que debater isso. Especialmente Chandler e Gaethje, eles espancaram Tony Ferguson. Ele foi nocauteado quantas vezes agora?

Se Ferguson tiver sucesso lá, Brown acredita que poderá voltar para mais uma luta no UFC. Mas mesmo assim, Brown sabe que tudo se resume a lutas estilísticas que não colocarão o lutador de 39 anos em tanto perigo potencial.

“Ryan Hall seria uma luta perfeita para ele”, disse Brown. “Seja uma briga de aposentadoria ou não, ele está lá sem muitos riscos – quero dizer, sempre há o risco de levar uma surra – mas não é como um Josh Emmett onde o plano de jogo do cara é quebrar sua cabeça.

“Acho que ainda há lutas para ele, se ele ainda quiser. Eu adoraria vê-lo lutar contra alguém com o confronto certo, onde ele pudesse recuperar a confiança.”

