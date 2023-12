Matt Brown prefere uma paralisação tardia ‘absolutamente ridícula’, como Turner x Green, ao invés do árbitro intervir mais cedo

Matt Brown sempre defende que os árbitros lhe dêem todas as chances possíveis de voltar antes de interromper as lutas, mas até ele ficou horrorizado com o que aconteceu no UFC Austin.

No co-evento principal, Jalin Turner acertou Bobby Green com um par de mãos direitas que jogou o veterano peso leve de cara na tela. Green parecia já estar eliminado, mas o árbitro Kerry Hatley permitiu que a luta continuasse quando Turner saltou por cima e começou a atacar Green com socos.

Mais de uma dúzia de golpes sem resposta ocorreram antes de Hatley finalmente encerrar a luta, com o CEO do UFC, Dana White, dizendo mais tarde que foi “uma das piores” paralisações que ele já testemunhou.

“Foi incrível que o árbitro estivesse ali assistindo aquilo acontecer sem parar”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Isso foi incrível.

“Mas mesmo que eu não esteja tão bravo com essa paralisação quanto estou com algumas das primeiras paralisações, ele absolutamente deu a ele todas as chances, mas você também deve se perguntar o que ele estava pensando? Quão claro estava que ele estava completamente fora? Ele estava fora.

Por mais surpreso que Brown estivesse com a decisão de Hatley de permitir que a luta continuasse, ele ainda preferiria esse resultado aos numerosos casos em que viu oficiais puxarem o gatilho muito cedo, roubando assim de um lutador a chance de sobreviver e voltar.

Mesmo assim, apesar do desejo de sempre obter o benefício da dúvida em suas próprias lutas, Brown diz que o que aconteceu com Turner x Green foi muito além da razão.

“Vou convocar Kerry Hatley para minhas lutas”, disse Brown. “Porque prefiro isso como lutador do que uma paralisação precoce. Deixe o cara me matar. Como tirar alguns anos da minha vida. Eu não quero que essa maldita luta acabe.

“Mas eu concordo, foi flagrante. Foi absolutamente ridículo. Tipo, o que você está pensando? Estamos literalmente observando, o que você está fazendo? A única paralisação pior foi Yves Lavigne quando lutei com Pete Sell.”

Embora fontes próximas a Green tenham confirmado ao MMA Fighting que ele não sofreu nenhuma lesão grave em decorrência da paralisação tardia, ele ainda sofreu muitas punições indevidas porque Hatley não conseguiu interromper a ação a tempo.

De acordo com Brown, o maior problema em torno de uma decisão ruim como essa é como Green pagou pelo erro com sua saúde, enquanto Hatley provavelmente não enfrentará nenhum golpe real por suas ações.

“Isso não foi alguns segundos atrasado. Isso foi muito, muito tarde”, disse Brown. “Ele deu muitos chutes e o árbitro está olhando para ele. Não sei o que ele estava pensando. Ele está apenas observando isso acontecer a meio metro de distância. É absolutamente ridículo. Esse árbitro precisa ser demitido. Simplesmente não há repercussões.

“Pelo que li no Twitter, Kerry Hatley já fez isso antes e, como comissão, sempre faremos lobby contra as paralisações iniciais. Prefiro chegar atrasado do que cedo, mas a comissão tem como função proteger os combatentes. É preciso haver consequências.”

Brown reconhece que os árbitros têm um trabalho muito difícil que exige que eles façam um julgamento onde há quase zero espaço para erros, especialmente sabendo o quanto está em jogo para os lutadores envolvidos.

Dito isso, o peso meio-médio de 42 anos acredita que o que Hatley fez foi particularmente terrível só porque não havia dúvida de que Green estava acabado depois que ele caiu de cara na tela.

“Eu sempre dou a eles o benefício da dúvida, mesmo nas paralisações que odeio, e a razão pela qual faço lobby para que prefira que eles se atrasem um pouco é que lhes dou o benefício da dúvida”, Brown disse. “Esta é uma decisão instantânea sobre a carreira de uma pessoa que você controla. Se você for um pouco mais cedo, por mais bravo e enojado que eu esteja, eu entendo a situação de alta pressão em que você está como árbitro naquele momento.

“Nesta situação em particular, é uma situação de alta pressão, mas ele teve muito tempo para pensar sobre isso. Não foi como se fosse uma fração de segundo. Não foi como Dan Henderson-Michael Bisping, onde o árbitro teve um momento em que poderia ter intervindo, mas nunca se sabe o que vai acontecer, então Dan Henderson acaba acertando um grande chute. Esse cara teve uns 15 segundos para sentar e pensar sobre isso.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio