Matt Brown terminou com Colby Covington após o UFC 296: ‘Acho que falo por todos, não nos importamos se o veremos novamente ou não’

Por qualquer medida possível, Colby Covington teve uma semana péssima no UFC 296.

Desde os comentários abomináveis ​​​​que ele fez sobre o falecido pai de Leon Edwards na coletiva de imprensa pré-luta até seu desempenho medíocre ao falhar em sua terceira tentativa de se tornar campeão indiscutível dos meio-médios, o sempre franco acólito de Donald Trump saiu mancando do T-Mobile Arena em Las Vegas sob um coro de vaias e uma derrota desigual em seu currículo. O CEO do UFC, Dana White, chegou a dizer que Covington parecia “lento e velho” durante sua atuação, o que não inspira exatamente confiança de que o contendor de 35 anos tenha conquistado muitos favores de seu chefe por mais uma disputa pelo cinturão.

Por mais que Covington tenha levado uma bronca desde que perdeu pela terceira vez nas últimas cinco lutas, o também peso meio-médio do UFC Matt Brown ainda prefere elogiar Edwards em vez de apenas colocar toda a culpa em seu oponente por uma luta pouco inspirada no último sábado. noite.

“Acho que estamos tirando um pouco do crédito de Leon quando dizemos [Colby looked bad]”, disse Brown no último episódio de The Fighter vs. “Porque também acho que Leon parecia muito bem, parecia muito afiado, era paciente, se manteve fundamental, manteve seu propósito, lutou perfeitamente com seu plano de jogo e também não permitiu que Colby começasse. Por pior que Colby parecesse, não estou tão convencido de que foi Colby tanto quanto Leon.

“Eu não acho que Colby teve uma noite ruim. Não creio que tenha sido a ferrugem do anel. Acho que Leon colocou isso nele. Ele manteve bem a distância. Quando Colby tentou alguns arremessos, acho que Colby sentiu a defesa de Leon e não conseguiu iniciar nada. Dou crédito a Leon por isso.”

Dito isso, a maior crítica de Brown dirigida a Covington se resume a ele falar sobre um grande jogo antes da luta e então realmente não aparecer quando mais importava, especialmente depois que ele conseguiu uma chance pelo título que ninguém realmente acreditava que ele merecia enquanto estava de fora. durante a maior parte dos últimos dois anos.

Embora Covington tenha se tornado uma mercadoria comercializável graças à sua abordagem bombástica de autopromoção, juntamente com insultos cruéis dirigidos a seus oponentes, Brown sabe que esse tipo de comportamento também pode resultar na reação mais dura quando as coisas não acontecem do seu jeito.

“Como Dana [White] disse, este esporte não espera por ninguém”, disse Brown. “Tirar dois anos de folga e o esporte evoluir não ajudou em nada. Ele deveria estar lutando o tempo todo. Além disso, sabemos quem deveria ter lutado de qualquer maneira.

“A carreira de Colby foi construída com a boca e é boa para ele. Todos nós sabemos quem ele é agora, mas isso foi construído principalmente com a boca. Ele venceu algumas lutas boas, mas suas atuações, além da luta contra Robbie Lawler, na minha opinião, nunca foram tão impressionantes. Ele está onde está por causa da boca e de uma mão, eu sou bom para você, você ganhou algum dinheiro. Por outro lado, quando você começa a dizer merda como ele fez na semana passada, é como se valesse a pena gastar dinheiro para ter sua reputação arruinada? Tipo, quem vai querer fazer negócios com você? Quem vai ter respeito por você como pessoa? Talvez o maldito Donald Trump o faça, mas se ele tiver algum respeito por si mesmo, ele também não o faria. Você poderia imaginar um presidente sendo legal com um cara que disse o tipo de merda que Colby disse? É ridículo.

Claro, Brown se referiu aos comentários que Covington fez na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296, onde insultou o falecido pai de Edwards, que foi assassinado quando o futuro campeão do UFC tinha apenas 13 anos. Até mesmo White, que constantemente elogia a liberdade de expressão que incentiva para todos os seus lutadores, disse que quase todo mundo ficou desconfortável com o que Covington disse ao tentar irritar Edwards.

Embora Brown entenda o que Covington está tentando fazer ao se promover como um falador de lixo impetuoso e sem remorso, ele não pode deixar de se perguntar se tudo realmente vale a pena no final? Para piorar a situação, Covington redobrou seus comentários preocupantes após a luta, recusando-se a reconhecer a vitória de Edwards e muito menos a mostrar humildade na derrota.

“Você colhe o que planta, certo?” Brown disse. “Ele se colocou nessa posição. Eu respeito isso. Você quer seguir o estilo WWE e tentar ganhar dinheiro como Conor [McGregor] fez e Colby certamente ganhou algum dinheiro, Chael Sonnen, Tito Ortiz, é um caminho a seguir. Você está se preparando para o fracasso. Você está se preparando exatamente para isso.

“Quando perder, convide o cara para um churrasco. Seja tranquilo com isso. Estamos lá para resolver as coisas. Isso é o que é esse esporte. Você está se acomodando [things] com seus punhos. Não foi resolvido. Acho que falo por todos, não nos importamos se o veremos novamente ou não. Não acho que haja muita gente animada para vê-lo lutar novamente. [His comments were] simplesmente nojento. Por que diabos você diria uma merda dessas? Você não está entrando na cabeça dele. Isso não vai mudar a luta. Se de alguma forma, porque você falou sobre o pai assassinado dele, se isso lhe valeu a luta, isso é algo para se orgulhar? Não vai ganhar uma única luta para você, mas você ficaria orgulhoso disso?

Ao que tudo indica, Covington com certeza vai resistir depois da derrota para Edwards porque já convocou Stephen “Wonderboy” Thompson, que perdeu por finalização para Shavkat Rakhmonov no UFC 296.

Independentemente disso, Brown perdeu todo o interesse em Covington após seu desempenho dentro e fora da jaula, antes e depois de sua última derrota.

“Espero que não tenhamos notícias dele novamente”, disse Brown. “Espero que ele veja [Jorge] Masvidal na rua novamente em um beco escuro e eles podem realmente brigar nas ruas. Tenho a sensação de que Masvidal vai dar uma boa surra nele na rua. Espero que isso acabe com ele.

